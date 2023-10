Que navio é este que a França envia para a costa de Gaza?

Tonnerre em 2018 (página oficial da Marinha dos EUA/Flickr)

Chama-se Tonnerre e está equipado com um pequeno hospital, mas é também um dos navios de assalto mais importantes da Marinha Francesa.

Enquanto estava no Cairo, Egito, em 25 de outubro, o presidente francês Emmanuel Macron disse que a França havia enviado um navio de guerra ao largo da Faixa de Gaza para “Apoio hospitalar» Os palestinos lutam para continuar trabalhando devido à falta de combustível, água e suprimentos médicos. O navio em questão não é propriamente um “navio-hospital”: é TonerUm dos maiores e mais importantes navios de ataque da Marinha Francesa.

A decisão veio após a visita de Macron esta semana a Israel, Cisjordânia e Jordânia e pode ser lida como… Responder O presidente francês dirigiu-se àqueles que o acusaram nas últimas semanas de seguir uma política excessivamente pró-Israel.

No entanto, a utilização de uma embarcação tão importante foi testemunhada por muitos, Incluído o mundo, o principal jornal francês, como uma intervenção direta da França no conflito entre Israel e o Hamas, com consequências ainda pouco claras: o navio está equipado com comunicações avançadas e equipamento de interceção que podem fornecer informações valiosas à inteligência francesa. Se a situação na região se deteriorar ainda mais, também poderá ser utilizado para evacuar muitos cidadãos franceses que vivem na região, especialmente do Líbano.

Tonnerre, que significa “trovão” em italiano, é um porta-helicópteros anfíbio Classe MistralQualquer navio capaz de transportar e desembarcar unidades militares com seus equipamentos em território inimigo, mesmo em locais de difícil ancoragem (uma famosa operação militar deste tipo foram os desembarques na Normandia). a Último artigo Do site de notícias Político Ele a descreve como uma “vila flutuante”: tem 32 metros de largura e 199 metros de comprimento (aproximadamente o equivalente a dois campos de futebol) e é capaz de transportar mais de 21 mil toneladas. Acomoda 16 helicópteros, 60 veículos blindados, 13 tanques, pequenas embarcações para atracação e evacuação, diversos tipos de armas como metralhadoras e pequenos mísseis, e até 900 soldados.

O navio também inclui um centro médico que inclui duas salas de cirurgia e 69 leitos, equivalente a um hospital para uma cidade com 25 mil habitantes, e trabalha para realizar operações cirúrgicas o mais próximo possível da zona de combate. Dada a actual situação humanitária na Faixa de Gaza, a contribuição francesa não será mais do que simbólica (o Hospital Al-Shifa na Cidade de Gaza, o maior hospital da Faixa, tem 1.500 camas), mas a sua chegada será útil em qualquer caso. Para aliviar a pressão sobre as equipes médicas palestinas. No seu anúncio de quarta-feira, Macron ele adicionou A França enviará um avião carregado com equipamentos e suprimentos médicos ao Egito, para transportá-los até a Faixa de Gaza.

Além das cerca de 200 pessoas que normalmente compõem a tripulação, Tonnerre saiu de Toulon carregando uma unidade de combate do exército com todo o seu equipamento, que incluía veículos blindados e caminhões logísticos.

Os navios de assalto da classe Mistral, como o Tonnerre, foram construídos no início dos anos 2000 e têm sido utilizados em numerosas operações francesas e da NATO, como a operação militar francesa no Mali em 2013, mas também na evacuação de cidadãos franceses e europeus do Leste, Médio. Durante o conflito entre Israel e o Hezbollah em 2006, o Tonner foi usado no Líbano em 2020, depois que uma grande explosão destruiu o porto de Beirute e a França forneceu ao país alimentos e materiais de construção.

O navio deverá chegar às águas da ilha de Chipre, localizada a noroeste das costas de Israel e da Palestina, dentro de três ou quatro dias. Lá ele se juntará a dois navios franceses menores já na área: Surcouf, A Classe Lafayette Com cerca de 150 soldados da Marinha Francesa e um helicóptero, o Alsace A Fragata multimissão Há 130 pessoas a bordo. Surcouf já estava presente na região como parte da missão permanente de inteligência e vigilância da França na operação internacional contra o Estado Islâmico (ISIS). Em vez disso, o navio Alsácia chegou há poucos dias: é um dos navios mais modernos da Marinha Francesa e é especializado em defesa antiaérea, pois está equipado com mísseis de curto e médio alcance que podem proteger contra ataques aéreos e alguns tipos de aeronaves. Mísseis e drones.

