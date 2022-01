Ucrânia: a América e seus aliados estão trabalhando para impor sanções à Rússia

(ANSA) – Washington, 08 de janeiro – O governo Biden e seus aliados estão desenvolvendo uma série de duras sanções financeiras, tecnológicas e militares contra a Rússia. Medidas punitivas que entrarão em vigor imediatamente após uma possível invasão da Ucrânia. Isso foi relatado pelo New York Times na véspera do início das negociações de Genebra entre Moscou e Washington. O objetivo é deixar claro para o presidente russo, Vladimir Putin, o custo de uma ação enérgica contra Kiev.



Em particular, o New York Times sempre informou que as sanções sob consideração por Washington e seus aliados terão como objetivo isolar as principais instituições financeiras russas de todas as transações globais e impor uma proibição à tecnologia “made in USA” destinada aos setores de defesa. . , a indústria aeroespacial e de consumo, para armar grupos rebeldes ucranianos que querem iniciar uma guerra de guerrilha contra a ocupação militar de Moscou.



Entre as medidas na frente financeira, a Rússia está excluída do sistema Swift, que regula as transações financeiras entre mais de 1.100 bancos em 200 países, como aconteceu com o Irã. Mas nenhuma decisão ainda foi tomada. “Este é um plano de alto impacto – explica uma fonte do governo Biden ao New York Times – uma resposta rápida que não aconteceu em 2014”, ano da ocupação russa da Crimeia. (Tratativa).