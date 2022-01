Para se aquecer no inverno, aqui estão os melhores fogões a pellets para comprar entre estes 20 de acordo com uma pesquisa

Os fogões a pellets estão cada vez mais populares porque estão entre as formas mais baratas e ecológicas de aquecer uma sala.

Ao contrário da madeira, os pellets são um combustível ambientalmente sustentável. Uma pequena quantidade é capaz de aquecer muitos metros cúbicos por um longo período de tempo. Seu preço geralmente começa a partir de 700 euros. Alguns modelos, que podem ser ligados a um sistema de aquecimento pré-existente, podem custar até 5.000 euros, sem custos de instalação.

O mercado oferece uma ampla gama de modelos adequados às mais diversas necessidades. Mas como você se orienta na seleção? Uma das associações italianas mais conhecidas de defesa do consumidor que é Pós-consumo, realizou uma pesquisa com o objetivo de determinar a classificação dos melhores fogões a pellets entre vinte dos mais conhecidos modelos de última geração disponíveis no mercado. Para se aquecer no inverno, aqui estão os melhores fogões a pelletes para comprar, de acordo com uma pesquisa.

O melhor e mais cómodo recuperador em relação qualidade / preço

Os critérios que a associação considera para selecionar o melhor recuperador são desempenho, quantidade de emissões, segurança e facilidade de uso. 1º lugar no ranking Verve de ponto livre texturizado Com uma pontuação de 89/100 e um custo de cerca de 995 euros. O segundo lugar é de Ravelli Dual 9 (83/100) e o terceiro de La Nordica – Extraflame Viviana Evo (81/100) a um custo de 2.000 e 1.590 euros, respectivamente.

No entanto, a Best Buy se foi e este é o produto mais adequado com base na relação qualidade / preço 8KW Jade Fire Point Com uma pontuação de 69/100 e um custo médio de 629 euros.

Outros modelos analisados ​​são Palazzetti Malu 8, Piazzetta P158 T, Rika Filo, Caminetti Montegrappa NP 10 Evo Noir, Edilkamin Nara Plus 9KW, Italiana Camini Piro Plus, Superior Maya, Last Calor Alba, MCZ Ego Air – 2016 8KW, Cola Klean, Thermorossi Pop8, Qlima Fiorina 74 S-Line, Adler Alpina 9, Kalor Greta 8, Rika Kapo e Thermorossi Dorica Metalcolor.

Como escolher o modelo certo para suas necessidades

Por ocasião desta pesquisa, a associação preparou um folheto de acompanhamento para orientação na compra de um fogão a pellets de qualidade adequado às suas necessidades. O conselho pode ser resumido da seguinte forma:

encomendar uma inspecção ao instalador que calcule a potência que o recuperador necessita para aquecer a divisão e verifique se é possível montar uma chaminé;

escolha um fogão com termostato com capacidade de regular a temperatura e a ventilação;

avaliação do espaço disponível para aquisição de fogão de tamanho adequado;

capacidade do tanque, para que o queimador tenha autonomia suficiente.

A associação também destaca a importância de contar com equipamentos de segurança adequados, como luva térmica ou alça removível para abertura da câmara de combustão.