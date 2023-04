Canadá, um misterioso assalto no aeroporto de Toronto: um carregamento de barras de ouro no valor de vinte milhões foi roubado

Nova Iorque Um thriller à moda antiga: uma gangue de profissionais é sequestrada no maior aeroporto do Canadá, o Pearson International V Torontouma carga de uma tonelada e meia Barras de ouroVale mais de vinte milhões de dólares. O metal havia chegado em um cargueiro e foi levado para uma área blindada dentro do aeroporto. Aqui, a polícia canadense explicou, sem dar mais detalhes, “Ele foi levado por meios ilegais” e colocado em um caminhão. Não se sabe se há suspeitos ou se algum foi preso. A polícia não quis, neste momento, indicar o nome da companhia aérea responsável pelas operações. O aeroporto ficou fechado por 18 minutos devido a uma série de problemas, mas a polícia não quis esclarecer se a queda de energia no aeroporto pode estar ligada à greve. “É muito raro”, disse o inspetor Stephen Duefstein. “A única coisa importante é resolver o caso rapidamente”, acrescentou.

Toronto é o aeroporto por onde passa todo o ouro coletado nas minas e destinado ao mercado externo. A maioria dos aviões de carga partem de Toronto. A Real Polícia Montada do Canadá está lidando com este roubo que lembra o famoso roubo realizado em 83 em Inglaterraque entrou para a história como roubo de Matt Brinkquando do aeroporto internacional Heathrow, em Londres, desapareceram três mil quilos de ouro e diamantes, além de dinheiro. Segundo a mídia local, apesar da dimensão do golpe, seria obra de uma quadrilha local, que poderia ter o apoio decisivo de alguém que trabalhava dentro do aeroporto. “Ainda estamos tentando descobrir como isso foi possível”, disse um porta-voz da empresa. Policia Montada Real Canadense. Os investigadores dizem que o problema dos ladrões seria conseguir carregar a carga, dificuldade que os autores de roubo enfrentavam há quarenta anos.