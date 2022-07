“Pontes de barco e sistema de ferry” – Libero Quotidiano

lá A guerra na UcrâniaEle continua, dramaticamente, dia após dia. Certamente um dos últimos campos de batalha KhersonA cidade onde a resistência agradece Mísseis HIMARS Fornecida pelos EUA, ela conseguiu explodir as pontes e desferir um duro golpe aos invasores russos. Tanto que a cidade está mais uma vez na balança.

E sobre o que está acontecendo, eles vêm agora informações de inteligência emitido pelo Ministério da Defesa britânico, que diz que “é possível que a Ucrânia tenha repelido com sucesso os ataques russos perto da cidade de Donetsk em DonbassE novamente, Sua Majestade 007 declarou que “na região de Kherson, as forças armadas da Rússia fizeram isso”. Ele provavelmente construiu duas pontes flutuantes e um sistema de balsas Para compensar o fato de que as pontes próximas foram danificadas nos ataques recentes.” Em suma, as forças de Vladimir Putin foram desviadas para a construção de pontes flutuantes, mas ainda não desistiram.

A última atualização de inteligência acrescenta que “em todos os territórios recentemente ocupados do sul da Ucrânia, as autoridades russas foram instaladas Eles podem estar sob crescente pressão de Moscou Consolidar o controle da região e preparar os referendos sobre a adesão à Rússia ainda este ano. Eles concluíram que as autoridades locais podem obrigar os moradores a divulgar seus dados pessoais para compor listas eleitorais”.