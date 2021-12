Reator EPR em andamento na Finlândia – Corriere.it

Vai se tornar um EPR finlandês O reator mais poderoso em operação na Europa . Com capacidade de produção de 1.650 MW, deve abastecer o país com cerca de 15% do consumo nacional. Depois de colocar combustível no reator em março, a autoridade nuclear finlandesa permitiu que o reator começasse a operar na semana passada. Projetado para reviver a energia atômica após o desastre de Chernobyl em 1986, principalmente graças à sua impressionante estrutura de concreto, o EPR teve grandes problemas de construção, principalmente na Finlândia e Flamanville, na França. Até agora, apenas dois dos dois reatores EPR do mundo estão operacionais, os reatores Taishan na China. Sua construção começou após o Olkiluto-3, o primeiro reator nuclear encomendado na União Europeia desde então Chernobyl .

Limpo nuclear? O debate na União Europeia

Espere agora pela classificação verde da UE

. Bruxelas tem que decidir os critérios pelos quais o investimento pode realmente ser definido ambientalmente sustentável E se é uma usina nuclear ou não. Em média, é capaz de produzir eletricidade por 8 mil horas por ano, eliminando emissões. Energia verde que permite aproximar as metas de redução. Dados os custos médios de instalação nos países onde as usinas nucleares estão sendo construídas atualmente, o custo de geração, para uma operação de 8.000 horas, está entre 5 e 6 centavos de euro por quilowatt-hora, o que é um pouco mais alto do que as células fotovoltaicas, mas com a vantagem da produção contínua em relação às energias renováveis, que, por outro lado, precisam de sistemas de armazenamento. As últimas fronteiras tecnológicas em que a pesquisa investe dizem respeito às usinas de fissão, com a vantagem do melhor aproveitamento do combustível nuclear e, portanto, igual à eletricidade gerada, com menos rejeitos radioativos, dispostos em depósitos geológicos, ou em túneis escavados em granito a uma profundidade de 4-500 metros. Então, mais tarde, esperançosamente, as usinas de fusão chegarão, a verdadeira virada de jogo que todos esperavam.