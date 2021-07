Delirium Michaela Murgia: ‘Eu penso como o Hamas’

Quando dizemos a profundidade cultural dos argumentos. Michela Murgia, um pseudo-escritor, escritor, influenciador e comentarista de TV sobre qualquer assunto do conhecimento, aparentemente inventando uma profissão sem ter qualquer título. Tão nobre, ela não tem ninguém que a possa definir. Mas o trabalho que realmente permitiria que ela lecionasse em Harvard era: showgirl absurdo.

De Salvini, que supostamente “transformou o Mediterrâneo em cemitério”, a Zan DDL que poderia “começar a mudar a cultura nas escolas” (um ex-professor de religião disse que é ainda mais chato), à roupa chocante que Vigliolo usa, para homens Quem faria ser como os “filhos do chefe da máfia”. Pode continuar indefinidamente.

Mas, além de ter uma tendência a obscurecer completamente a realidade em direção a uma causa ideológica muito específica, todas as descobertas de Murgia (composta por uma equipe de spin doctor de alto escalão, já que graças a esse absurdo ela conseguiu monopolizar o debate por dias) são caracterizado por uma abreviatura essencial perturbadora.

Para a Murgia tudo é preto ou branco, todas as questões, mesmo as mais complexas, são resolvidas em poucos minutos com uma frase eficaz e uma tese peculiar e sem o mínimo conhecimento do tema específico.

O último truque, em ordem cronológica, é sua declaração perfeita, se possível.

Algumas horas atrás, talvez nas garras do tédio, Murgia publicou entre histórias Instagram Screenshot (mais tarde desapareceu) de uma velha conversa do Whatsapp com um misterioso interlocutor que perguntou o que ela acha do conflito entre os israelenses e Palestinos. Este, já em primeiro plano, acredita erroneamente que está falando com uma pessoa muito profunda e consciente, de quem pode obter um novo ponto de vista. E pergunta: “… sei que é uma questão complexa – escreve o remetente do feminismo – que é difícil perceber onde estão os erros e as razões, mas também não se pode responder de imediato …”.

No entanto, a Turbo-Murgia, pelo contrário, não tem motivos para perder tempo. Afinal, não é um confronto confuso, dura apenas 80 anos e não exige nenhum tipo de sensibilidade e abertura. Três minutos depois, ele respondeu com o número: “Não é nada complicado. Eu penso nisso como entusiasmoE como se não bastasse, tudo acompanhado de um comentário em tom aprimorado: “Limpe as pastas de imagens e encontre capturas de tela antigas das quais ainda possa se orgulhar”

Mas orgulhoso de quê? O conflito árabe-israelense continua causando baixas, forçando dezenas de milhares de pessoas a viver em um clima inadequado e causando divisões ideológicas até mesmo nas mesmas frentes opostas. Mas tudo para Morgia é simples: pense nisso como entusiasmo. Um movimento, é preciso lembrar, que Israel, assim como a União Européia, os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, é considerada uma organização terrorista. Independentemente de como se possa pensar sobre o conflito em si, ele contém uma matriz fundamentalista islâmica que não é de forma alguma “pétalas” e não é nada favorável aos direitos das mulheres, homossexuais e outras culturas em geral. Em suma, o Hamas rejeita completamente todos os 364 dias do ano morgia. Quando você não participa, no que resta, entender as conversas do Whatsapp e conseguir dizer bobagens ao contrário do que você costuma dizer, mas tão absurdo quanto.