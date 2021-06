Reino Unido, novo pico de infecção por variante delta: são mais de 26 mil. É um recorde desde 29 de janeiro

A curva de infecção não para Reino Unidoque no passado 24 cru Eu toquei novo pico. Eles estão realmente registrados Aprox. 26.068 (De quase 900.000 tampões), um número Grã Bretanha Não tocado desde 29 de janeiro. É um novo Altura, mesmo que o efeito Vacinas (Com as primeiras doses administradas, aumentou para 85% de População Adulto e taxa de recuperação para 62,4%) Por enquanto, continua a limitar o impacto no aumento de hospitalização no Hospitais Sobre tudo morto diariamente: Não superior a 14, abaixo dos 23 registrados ontem.

Espalhar A antiga alternativa indiana Também tem um grande impacto sobre fãs longe de Europeus. Partidas e eventos relacionados tornam-se uma fonte para infecções Descontrolado ao redor continente. Se eles corresponderem a A São Petersburgo Causou aumento de casos entre finlandeses e dinamarqueses De volta para casa, governo Londres Pedindo aos britânicos para não irem Roma Para assistir ao jogo na noite de sábado Quartas de final vs. Ucrânia. Quase 2.000 fãs escoceses testaram positivo Depois de participar de eventos relacionados a Euro 2020.

Como a epidemia continua a se espalhar em país Isso é mais em Europa Quanto mais rápido a população adulta é vacinada, mais controvérsia contra Parlamento Que, por sugestão do Governo Conservador Boris JohnsonEu decidi ficar isento de quarentena anti-Covid Homens e mulheres de negócios estrangeiros residentes no exterior podem provar que têm que viajar para a ilha para Tarefas de trabalho pretende trazer proeminente beneficiar para a economia britânica.

seria a exceção para defensores de negócios Dos países, mais de cem, ainda estão listados em Preparar laranja (ou âmbar) dos destinos Viajar por O regresso do qual se mantém o cuidado de auto-isolamento é obrigatório pelo período de 10 dias, com duplo teste durante o período. países incluindo Estados Unidos da América, japão, Canadá e tudoUnião Européia (exceto para algumas ilhas), Itália Incluindo. No entanto, será necessário fazer Solicitação A pedido das autoridades britânicas antes da partida, com o ónus da certificação de Necessidade A missão e o impacto de suas atividades em uma força de trabalho de pelo menos 500 pessoas trabalhando em reino.

Membros do Partido Trabalhista de oposição também expressaram dúvidas Virologia apontou como Contágio – Crescido nas últimas semanas devido à variante delta de Covid (antiga Índia) – “Não faça isso as diferenças” para cada Censo ou entre viajantes participando de atividades O negócio Importante e pessoas comuns. A partir de hoje, entretanto, a pequena lista verde da Grã-Bretanha de países totalmente isentos de Pedra O rendimento – atualmente limitado a cerca de vinte ilhas turísticas e destinos remotos – foi estendido ao arquipélago espanhol Baleares, para a ilha portuguesa Madeira está em Malta, bem como algumas regiões oceânicas, bem como os únicos destinos europeus para Montanha Tarek e Islândia presente até ontem.