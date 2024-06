como em Coréia do Nortevisitas Coloque dentro em Vietnã Aconteceu com grande alarde, sublinhando o papel estratégico, económico e político que Moscovo desempenha em países que outrora estiveram muito próximos da União Soviética. Mas a popularidade de Vladimir Putin, que continua a crescer apesar das sanções ocidentais, vai muito além dos seus velhos amigos na União Soviética. Durante pelo menos uma década, a diplomacia de Putin tem tido a intenção de tecer com sucesso uma teia de alianças e de cooperação económica global utilizando um ramo da indústria energética, um ramo da indústria energética. Nuclear. O mestre tecelão é RosatoCorporação Estatal de Energia Nuclear.

A Rússia é um dos maiores produtores de energia nuclear do mundo, pois atende atualmente quase um quarto das necessidades nacionais de eletricidade, mas não é o maior. No ranking, Moscou vem depois dos Estados Unidos, França, China e Japão. . No entanto, é claro que a Rússia é líder na exportação de tecnologias e instalações para produção de energia nuclear. Entre 2012 e 2021 19 reatores nucleares 15 deles iniciados pela Rosatom estavam localizados em países estrangeiros, e no mesmo período a China iniciou 29 deles, dos quais apenas dois estavam no exterior.

Ao contrário de outros grandes produtores, o horizonte da Rosatom ultrapassa as fronteiras nacionais, onde é introduzida Penalidades Eles não diminuíram isso. Moscou perdeu apenas um contrato com Finlândia Para construir uma fábrica em Hanhikevi que deveria começar em 2023, mas a fábrica húngara que começou em 2014, a fábrica turca e todas as outras continuaram. Prova disso é a evolução dos lucros da Rosatom com projetos estrangeiros: no final de 2023 eram iguais a US$ 16,2 bilhõesMais deuses US$ 11,8 bilhões A tendência ascendente, que duplicou os lucros em dez anos, deverá continuar, com as previsões apontando para 58 mil milhões de dólares anuais até 2030, graças à penetração em mercados estratégicos como África. E Como a Rosatom é uma empresa estatal, a maior parte dos lucros cobre os custos operacionais e as contribuições do Estado, em suma, acaba nos cofres do Estado.

Leia também O mundo | Escrito pela Agência VISTA Alexander Yakhnagiev. Coreia do Norte, Kim Jong Un recebe o presidente russo Putin na Praça Kim Il Sung: fotos

Não faltam compradores mesmo entre países que, ao contrário do Vietname, não tinham relações especiais com a antiga União Soviética, como por exemplo o Zimbabué, o Mali e a Itália. Burkina Fasoo Brasil. É fácil dizer porquê: a Rosatom oferece-lhes o pacote completo, desde a concepção à construção e à gestão da fábrica, incluindo, claro, financiamento a preços muito baixos. Com apenas 10% dos gastos, países como o Bangladesh, o Uzbequistão e a Turquia terão em breve centrais nucleares. Fabricado na Rússia. Nenhum dos principais produtores de energia nuclear pode competir.

A construção de centrais nucleares requer períodos muito longos, décadas, um período de tempo suficientemente longo para expandir a cooperação económica. Isto é o que Putin tem feito em todo o mundo há anos. Em 2023, com a conclusão do centro de investigação nuclear na Bolívia, Moscovo assinou um acordo com o governo para a extracção de lítio, mesmo ano em que começaram as negociações com a Nicarágua, o Uzbequistão e o Tajiquistão para a construção de centros médicos. A visita ao Vietname faz parte desta estratégia, Isso resultará em novos acordos econômicos Que será assinado tendo como pano de fundo a construção da primeira usina nuclear do país, conhecida como Nove segundosPor uma subsidiária da Rosatom.

Leia também Meio ambiente e toxinas | Escrito por Marco Bella. O louco plano nuclear do governo: onde estão os cientistas?

O esquema não muda de um país para outro. Na Índia, a Rosatom está construindo a estação Kudankulam Moscou assinou recentemente um acordo para aumentar o número de unidades. Com base nestes acordos, os dois países firmaram uma aliança económica mais ampla, apesar das tensões entre a China e a Índia e da amizade entre Moscovo e Pequim.

A diplomacia nuclear não só parece resiliente face às sanções ocidentais, mas prova-o Grande habilidade Na superação de obstáculos diplomáticos entre diferentes países, especialmente os países emergentes, que pertencem ao Sul Global. Portanto, o amigo do meu inimigo não é mais automaticamente meu inimigo. A rede que a Rosatom habilmente tece evita este tipo de pensamento porque liga os agentes ao centro, ao Kremlin, realizando assim o sonho nuclear destes países com pouco dinheiro. Desta perspectiva, é irrelevante se Moscovo é amigo ou aliado do seu inimigo. Esta é uma nova construção diplomática, que não visa criar um bloco, por exemplo o bloco ocidental ou o antigo bloco soviético, mas sim criar um bloco. Rede de malha grande Girado por um único país, mesmo no isolamento das sanções, a Rússia moderna.