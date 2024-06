Israel – Hamas em guerra: notícias de hoje ao vivo

“Cinco palestinos foram martirizados no ataque israelense a Rafah e à cidade de Gaza.”

Pelo menos cinco palestinos foram martirizados esta manhã em consequência das operações israelenses, que se concentraram à noite em Rafah, ao sul da Faixa, e na Cidade de Gaza, ao norte dela, segundo a agência de notícias palestina Wafa. A WAFA informou que “três cidadãos foram mortos e outros ficaram feridos, incluindo crianças e mulheres, num ataque aéreo israelense que teve como alvo um edifício residencial perto da Torre Al-Jawhara”, que são as ruínas de um famoso edifício administrativo que foi bombardeado em 2014 em centro da cidade de Gaza. A agência registrou com eles o assassinato de outras duas pessoas após o ataque a uma casa na praia, área onde o atentado de ontem matou outras 24 pessoas, em um dos dias mais sangrentos das últimas semanas para a Faixa. Com pelo menos 101 mortes nos territórios palestinos. Uma declaração militar dizia: “Durante o último dia, a Força Aérea Israelense atacou dezenas de alvos terroristas em toda a Faixa”. O exército israelita confirmou que continuaria as suas operações no sul de Rafah, onde encontrou armas, túneis e infra-estruturas terroristas subterrâneas, e também eliminou uma célula terrorista que operava perto das forças. Segundo Wafa, os ataques das forças armadas concentraram-se no centro e no sul da cidade, na fronteira com o Egito, e também no norte, onde uma casa foi bombardeada.