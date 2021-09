“Use a força como último recurso” – Corriere.it

A intervenção do presidente dos Estados Unidos também leva em consideração as questões da pandemia (“precisamos de uma ação coletiva de vontade política”) e os direitos humanos na Bielo-Rússia, Síria e Cuba.

Joe Biden Oferece uma espécie de “recesso na competição”, sem nunca chamá-lo de um Xi Jinping. Isso garante que os Estados Unidos não querem embarcar em um assunto complicado e perigoso guerra Fria, implicitamente com a China: “Estamos de volta à mesa da comunidade internacional para virar a página.”

Hoje, terça-feira, 21 de setembro, o presidente dos Estados Unidos fez seu primeiro discurso noAssembleia das Nações Unidas. Fale por 35 minutos, o que excede o quarto de hora atribuído a cada palestrante. Desta vez, ele salvou o discurso a que estamos acostumados, sobre os valores morais, sobre a “América, farol da democracia no mundo”.

Em vez disso, ele fez um esforço para manter “parceiros”, “aliados” e até “adversários” juntos, citando duas “emergências planetárias” que todos os países devem enfrentar: a pandemia e, claro, as mudanças climáticas. Biden também fez alusão a duas propostas concretas, que desenvolverá amanhã, quarta-feira, 22 de setembro, na cúpula da pandemia no nível de chefes de estado e de governo: “Já comprometemos US $ 15 bilhões para contribuir com a resposta global para … COVID-19. Há mais a ser feito e amanhã contarei a vocês sobre nossos novos compromissos. ”

Outros recursos também vêm no topo Das Alterações ClimáticasTrabalharei com o Congresso para duplicar a assistência para facilitar a transição energética nos países em desenvolvimento. Em abril passado eu já havia prometido dobrar esse dinheiro, e agora digo que vamos dobrar … dobrar ».

Os números exatos a se pensar devem chegar nos próximos dias: mas a olho nu estamos falando de cerca de 5 a 6 bilhões de dólares por ano que podem passar de 15, levando à mobilização de capitais e investimentos privados. Talvez não muito, mas é um sinal, é a conclusão tácita de Biden.

Ações, o pragmatismo de que o líder americano se orgulha, descendem de um esquema político Neste ponto, está muito claro. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, os Estados Unidos não estão mais em guerra. E O tempo de guerra acabou Sem fim, é hora de focar na diplomacia. Deixe-me ser claro: vamos competir agressivamente nos mercados e defender nossos interesses vitais e valores centrais. Mas usaremos a força militar apenas como último recurso ”. A primeira mensagem, então, é para a China, o novo grande adversário, e ele não afirma explicitamente: “Não estamos procurando, repito, não estamos procurando uma nova Guerra Fria”.

Aqui, ele se abre como uma fenda lógica e política no pensamento americano. Por um lado, Biden insiste: “Nós somos Disposto a cooperar Com todos para enfrentar os problemas que afetam toda a humanidade, mesmo com aqueles países dos quais discordamos veementemente. ”

Por outro lado, a Casa Branca Número Um traça linhas finas no mapa geopolítico. “Devemos colocar nossos olhos no Indo-Pacífico e na Ásia para ampliar a difusão de nossos valores, promover o comércio e garantir a liberdade de navegação.”

Tudo traduzido significa: um cordão de segurança para conter a expansão econômica e militar da China. Afinal, o discurso nas Nações Unidas aparece quase como uma pausa formal no intenso trabalho de construção do que Pequim chama de “OTAN no Pacífico”, um processo hostil liderado pelos americanos em cooperação com Japão, Austrália, Índia e agora também. Unido. No entanto, é objetivamente complicado pedir a Pequim que coopere e, ao mesmo tempo, trabalhe em uma gaiola para aproveitar seu ímpeto.

Mas isso é. À tarde, Biden encontrou-se com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison (já em grande harmonia com Donald Trump); À noite, ele conhece o britânico Boris Johnson na Casa Branca. Por fim, na sexta-feira, dia 24, ficaram frente a frente com o líder indiano Narendra Modi e o líder japonês Yoshihide Suga, à margem da cúpula quadripartite, o “Acordo Quádruplo de Segurança”, fórmula que desde 2007 reúne justamente os Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. e Europa? Biden reconheceu apenas um aceno rápido para a “aliança essencial com os europeus”, lembrando o “dever sagrado do Artigo 5 da OTAN”, isto é, a obrigação de todos de intervir em defesa de um parceiro sob ataque.

Biden estará ouvindo o presidente ao telefone esses dias Emmanuel Macron Para tentar acalmar o embate político e diplomático causado pelo fornecimento de submarinos de propulsão nuclear para a Austrália, dos Estados Unidos para a França. É isso: Biden está pedindo aos europeus que compartilhem o peso da luta global contra o coronavírus e as mudanças climáticas, mas ele parece estar deixando-os fora do grande jogo no Indo-Pacífico.