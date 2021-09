Um vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias e o enredo no YouTube enlouquece: “De acordo com a Bíblia …”

Psychic T Chase é um influenciador do Youtube que deixou muitos canários em desordem. Na verdade, ele interpretou uma passagem da BíbliaSegundo o qual foi anunciada a erupção de um vulcão em La Palma, uma das ilhas do arquipélago ibérico.

Surto nas Ilhas Canárias: é uma trama no local

De acordo com o teórico da conspiração que postou o vídeo, essa erupção vulcânica não só colocará em risco a vida nas Ilhas Canárias, mas também na Espanha como um todo.

De acordo com sua análise dos versos dNo Antigo Testamento, parece que uma erupção vulcânica pode causar um verdadeiro tsunami Capaz de destruir grande parte da Península Ibérica.

De acordo com o YouTuber, Cumbre Vieja (como é o nome do vulcão que hoje em dia deu origem a uma erupção surpreendente) será a primeira área da ilha a ser testada pela erupção profunda. Uma segunda erupção vulcânica causará um tsunami que devastará a Espanha. Aparentemente, as ondas do tsunami entrarão em colapso na costa norte da África enquanto isso, destruindo-a por sua vez.

De acordo com os versículos citados pelo YouTuber, “Todo mundo está fugindo”. Seus corações estão queimandoe “Os sobreviventes ficarão chorando em casas abandonadas.”

Mas é realmente uma teoria plausível?

O influenciador e teórico da conspiração sustenta suas teorias que partem de um programa que parafraseia as palavras de textos sagrados: já entendemos disso como sua confiabilidade não pode ser considerada absoluta.

Além disso, suas previsões se estendem ao resto do mundo e tornam a hipótese menos plausível: “Parece que uma onda pode atingir a Grã-Bretanha. Mas terá o pior impacto nas Américas. Acredita-se que se esse vulcão entrasse em erupção, seria capaz de formar uma onda de noventa metros e as cidades costeiras dos Estados Unidos teriam apenas algumas horas para evacuar ”.

As palavras do teórico da conspiração coincidem com a explosão de 19 de setembro na ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias. As autoridades já intervieram limpando a área e acomodando os moradores. Cinco aldeias já foram completamente evacuadasA polícia local pediu aos moradores que tenham muito cuidado no decorrer dos eventos.

Na verdade, como apontado notíciaOs fenômenos vulcânicos nas terras das Canárias são apenas recentes: Desde o século 15, ocorreram 16 erupções que afetaram a região e apenas em 1971 houve uma vítima (Devido à imprudência: ela morreu ao inalar os gases venenosos do magma, o que a trouxe muito perto da explosão.)