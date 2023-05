Dresden roubo do século V condenado. O que sabemos, manchas escuras – Corriere.it

Mais cedo ou mais tarde – pode apostar – alguém vai fazer um filme ou série de TV com isso. mas uma história O incrível “assalto do século” (113 milhões de euros em diamantes foram roubados de um museu em Dresden) Também deve incluir o final. tribunal da cidade alemã tem Cinco infratores materiais foram condenados ontem Do roubo, mas alguns cúmplices permanecem livres e, acima de tudo, uma parte dos maravilhosos bens roubados não foi recuperada. Como convém a qualquer amarelo deste tipo.

O último desenvolvimento do caso diz que cinco membros banda Remo (Um clã de origem norte-africana que atua há anos na Alemanha e Eles são especializados em assaltos bancários e de trânsito de dinheiro) foram condenados à prisão Entre 4 e 6 anos de prisão todos; Outros cúmplices já haviam negociado uma sentença em 2021 que permitiria também Parte das joias roubadas é descoberta em Berlim. Mas ainda está tudo claro sobre o que aconteceu em 25 de novembro de 2019 no lendário salão de A Cripta Verde no Castelo de Dresden.

Naquela noite, por volta das 4 da manhã Incêndio derruba um teclado elétrico Perto está o castelo, construído por Augusto na Polônia em 1723, onde um tesouro inestimável é guardado. É o truque que os ladrões criaram invalidar Sistema de alarme do museu. Nesse momento, a quadrilha corta a tela da janela e entra na Sala della Vola Verde, Ele derruba vitrines com um machado E ele vai carregando um broche de águia branca cravejado com centenas de diamantes e pedras preciosas, uma espada com seu cabo e uma caixa também cravejada de pedras preciosas, e outras coisas, uma das quais foi instalada Saxon White, um diamante de 41 quilates da Índia. Valor estimado do saque: 113 milhões de eurosque automaticamente torna uma invasão a um castelo um “golpe do século”. READ "Eu quero agradecer ... aquele cara." Palavras do texto para quem esqueceu o nome - Libero Quotidiano

Mas – como em qualquer história de detetive que se preze – A gangue comete um erro Ou pelo menos algo inesperado acontece: assim Uma câmera de TV “salva” do fogo Vigilância que continua funcionando e captando as ações dos ladrões. A partir daí, começa a investigação dos ladrões.

A virada veio no ano seguinte, quando A.J. Uma empresa privada de investigação israelenseEncomendado pelo museu, ele rastreia parte das joias colocadas à venda na Dark Web: 9 milhões de euros pagos estritamente em Bitcoin. A partir daí começa a parte crucial da investigação que leva à prisão dos membros da quadrilha Remmo em 17 de novembro de 2020. Alguns deles dizem que ideia de multiplicação brilhou há muitos anos, durante uma viagem escolar Para o castelo Esta é uma pequena parte dos que participaram do plano (cerca de vinte pessoas pelo menos, segundo a polícia alemã), ao qual os detidos não abrem a boca.

É razoável esperar que Alguém ainda está foragido colhendo os frutos do “golpe do século”.Especialmente porque algumas das joias ainda não foram colocadas de volta no lugar. Por exemplo, o lendário «Saxon White» está faltando e uma cintura escapular com outros diamantes incrustados. Assim como o “laço peitoral” que pertenceu à Rainha Amelie.