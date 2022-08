Entre piadas afiadas e provocações – Corriere.it

A partir de Marielsa Palumbo

Muito jovem, depois de cinco anos na equipe social do governador de Nova Jersey, foi chamada para Washington

Nova York – Ela se identifica como Jersey Girl, em seu perfil no Twitter tem uma foto de Tony Soprano e se a carinha feliz do último tweet for uma admissão, ela é, A muito jovem Megan Quinn, a mente por trás da mini campanha social da conta oficial da Casa Branca Isso emociona os progressistas e impressiona na internet.

Ao mirar nos republicanos que criticam a decisão de Biden Cancelamento de $ 10.000 de dívida estudantil para aqueles que ganham menos de $ 125.000 por anoA conta é mostrada em seus dados acompanhada de uma frase Relembre como o próprio político se beneficiou da anistia. uau. Os tweets da conta costumam receber cerca de dez mil curtidas: o primeiro desta série, que aponta o dedo para a representante georgiana de Trump, Marjorie Taylor Green, ultrapassou 692 mil ontem à noite. Green e os outros receberão perdão de empréstimo de seis e sete dígitos Como parte de um programa federal projetado para ajudar pessoas infectadas com o coronavírus.

A inspiração vem da internet, onde circularam tweets com a frase “É você? ” , olha Você aqui? , o dia todo com o mesmo mecanismo de detecção. Mas o que esses ataques descarados vêm da conta presidencial oficial é muito incomum. Lentamente, tornando-se o suspeito número um no ponto de inflexão é Quinn. Se você quer saber por que WhiteHouse no Twitter de repente se tornou afiado, legal e devastadoramente eficaz, aqui está a resposta. Eles deram ordens a alguém de Nova Jersey! , escrito por tinta histórica Nação John Nichols (os moradores de Garden State têm a reputação de serem absolutamente terríveis). READ A Itália continua sem uma lei contra a homofobia. Quais são os outros países europeus? o mapa

Meghan costumava dar nova vida a vislumbres corporativos empoeirados: Antes de ingressar na Casa Branca há menos de um mês como vice-diretora de plataformas sociais, ela trabalhou para o governador de Nova Jersey, Phil Murphy – começando como estagiária em 2017, depois de se formar na faculdade. – E transformou a conta do município em uma questão nacional. Quem permite que Nova Jersey tenha uma conta no Twitter? Um usuário escreveu. Sua mãe responde meio milhão de curtidas. Em seguida, referências a Pérolas de Estado, de Sopranos a Springsteen. A conta atraiu milhares de cidadãos com piadas e memes, mas depois forneceu informações úteis, desde tempestades de inverno até vacinas.. Mahin Gunaratna, ex-diretora de comunicação de Murphy, disse que reinventou o papel que a mídia social desempenha no governo. O próprio Murphy, o primeiro governador democrata a ser reeleito em mais de 40 anos, a cumprimentou dizendo que seu senso de humor e inteligência faria muita falta em nosso escritório. Agora o palco de Megan (e seus seguidores, quintuplicaram em apenas algumas horas) está destinado a se expandir. Os adversários do presidente estão avisando: ele vai resolver com piadas.