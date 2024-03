Uma nova perda para a Força Aérea Russa. jato de combate Su-35 Caiu no mar ao largo da costa SebastopolNa Crimeia ocupada. A notícia foi divulgada pelo governador da cidade, Mikhail Razvozaev, onde “ O piloto conseguiu saltar de paraquedas no chão. Foi alcançado à distância por equipes do Serviço de Resgate de Sebastopol 200 metros Da praia “.

O responsável não esclareceu as razões Do acidente. Em muitos vídeos que se espalham nas redes sociais, o avião pode ser visto caindo do céu e pegando fogo. Dada a distância da linha de frente, pode-se presumir que ele foi espancado erro Pelos sistemas de defesa do exército russo ou foram atacados Partidários pró-Kiev Ativo na península. Também poderia ter sido A DesabilitadoPela falta de notícias sobre ataques ou operações das Forças Armadas Ucranianas na região.

As aeronaves Su-35 estão entre as mais novas aeronaves de combate à disposição da União e pertencem à Geração 4++ O custo de cada um é de aproximadamente 20 milhões de euros. Seu design inicial remonta aos últimos anos da União Soviética, enquanto uma configuração mais moderna entrou em desenvolvimento em 2003. Foi oficialmente adotado pelas Forças Armadas Russas em 2014 e, em 2020, já havia 98 cópias Em serviço ativo, outras 30 aeronaves estão programadas para serem implantadas entre 2021 e 2024. O combatente multifuncional recebeu o batismo de fogo durante a participação de Moscou na guerra civil síria. Atualmente também é utilizado por China E do Sudão. Até o final de março de 2024, mais de 64 exemplares serão entregues aIrã.

A notícia da derrubada do Su-35 chegou no mesmo dia em que Vladimir Putin anunciou que as forças de Moscou considerariam os caças F-16 que o Ocidente enviará a Kiev como “alvos legítimos” se “ Decolará de bases aéreas de terceiros países E se será usado contra as forças russas. No entanto, a possibilidade de os países da NATO permitirem que a Ucrânia utilize os seus aeródromos militares é certamente improvável. O número de aeronaves fornecidas pelos Aliados ao estado invasor é de aproximadamente uma aeronave Sessenta Indiferente fatiarContudo, isto não será suficiente para mudar o rumo da guerra.



Os lutadores poderão ajudar Defesas aéreas Kiev poderia interceptar os mísseis, permitindo-lhe fornecer um fornecimento cada vez mais limitado de munições, mas não seria capaz de competir com a Rússia pela supremacia nos céus.