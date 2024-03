Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Ataque israelense durante a noite em Aleppo, Síria: “Dezenas de mortos”

• É o 170º dia de guerra: “pelo menos 32.552 pessoas foram mortas” em Gaza e 74.518 ficaram feridas desde 7 de Outubro.

• Netanyahu: “Israel está se preparando para entrar em Rafah.”

• Hamas: “Não estou muito optimista em relação ao acordo de cessar-fogo.”

• Organização Mundial da Saúde: “A fome paira sobre Gaza.”

05h06 – Estados Unidos: Israel não recebeu todas as armas que solicitou

O oficial militar dos EUA de mais alta patente disse que Israel não recebeu todas as armas solicitadas, em parte porque limitar o fornecimento de algumas delas poderia prejudicar a prontidão dos militares dos EUA. “Embora os tenhamos apoiado com as nossas doações, eles não receberam tudo o que pediram”, disse o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, Charles Q. Brown, citado pela imprensa internacional. “Parte disso é porque eles pediram coisas que não temos capacidade de fornecer ou não estamos dispostos a fornecer neste momento”, disse Brown, falando em um evento organizado pelo Defense Writers Group. Um porta-voz de Brown esclareceu posteriormente que os comentários do general referiam-se à “prática padrão antes de fornecer assistência militar a qualquer aliado e parceiro” dos Estados Unidos. “Estamos avaliando os estoques dos EUA e quaisquer impactos potenciais em nossa prontidão para determinar nossa capacidade de fornecer a assistência solicitada”, disse o capitão Jeral Dorsey em comunicado. Dorsey acrescentou: “Não há mudança na política dos EUA: os Estados Unidos continuam a fornecer assistência de segurança ao nosso aliado Israel, enquanto se defendem contra o Hamas”.

03h23 – Síria: “Dezenas de mortos no ataque israelense a Aleppo”

O Ministério da Defesa sírio disse que vários civis e soldados foram mortos na sequência de ataques lançados pelo exército israelita e por um grupo armado na cidade de Aleppo, no norte do país. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que cerca de 30 pessoas foram mortas. READ Imigrantes e energia, espectadores Itália. Assim, a Líbia tornou-se um buraco negro

03h18 – Al Jazeera: 8 mártires num ataque israelita ao campo de refugiados de Maghazi

O canal árabe Al Jazeera disse que pelo menos oito pessoas foram mortas e várias outras ficaram feridas em um bombardeio israelense que atingiu uma casa no campo de refugiados de Maghazi, no centro da Faixa de Gaza, esta noite.

3h15 – Manifestantes pró-Gaza boicotam evento de Biden em Nova York

Manifestantes pró-Gaza interromperam um evento de arrecadação de fundos em Nova York com a presença de Joe Biden, Barack Obama e Bill Clinton. Um membro da audiência gritou: “Suas mãos estão manchadas de sangue”, enquanto outros acusaram os três presidentes dos EUA de “enlouquecerem”.

02h56 – Aqui está o vídeo das explosões em Aleppo, Síria

02h22 – Síria – Explosões no aeroporto de Aleppo: “ataque israelense”

Relatos de enormes explosões na cidade de Aleppo, no norte da Síria, no que foi descrito como um ataque israelense. O ataque teve como alvo o principal aeroporto da cidade, que tem sido alvo de outros ataques israelitas nos últimos anos. Vídeos não verificados mostram uma grande bola de fogo subindo acima da cidade.

02h20 – Os Estados Unidos da América destruíram 4 drones lançados pelos rebeldes Houthi sobre o Mar Vermelho

O Comando Central dos EUA (Centcom) informou que as suas forças destruíram com sucesso quatro drones lançados por rebeldes Houthi apoiados pelo Irão no Iémen. Um memorando explica que os drones “foram dirigidos contra um navio da coligação e um navio de guerra dos EUA e participavam numa operação de autodefesa no Mar Vermelho”. Nenhuma vítima ou dano a navios americanos ou forças da coalizão foi relatado. READ Bucha, The New York Times publica novas evidências dos massacres: Foi assim que os russos executaram prisioneiros ucranianos - vídeo

01h36 – Um membro do movimento Jihad Islâmica confessa ter estuprado uma mulher israelense em 7 de outubro

Um activista da Jihad Islâmica terá confessado ter violado uma mulher israelita durante o massacre de 7 de Outubro e matado civis. Isto foi relatado pela Unidade 504 da Diretoria de Inteligência das IDF. Manar Mahmoud Muhammad Qasim, oficial da força naval da organização terrorista Jihad Islâmica, foi preso no início de março por soldados da Unidade 504 que operava na 98ª Divisão na área de Khan Yunis. Durante seu interrogatório, descreveu detalhadamente as atrocidades cometidas, disse: “O diabo me possuiu, e eu a coloquei no chão, e comecei a tirar a roupa dela e fiz o que fiz”.

00h42 – Agência Wafa: 12 mortos em um bombardeio israelense contra uma casa em Khan Yunis

A agência de notícias palestina Wafa disse que pelo menos 12 pessoas foram mortas em um ataque aéreo israelense que atingiu uma casa perto de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, na noite passada. Também houve relatos de vítimas em Jabalia, no norte da Faixa Palestina.

00:31 – Político: Os Estados Unidos impõem uma força multinacional para “estabilizar” Gaza

Funcionários do governo dos EUA estão a explorar opções para financiar uma força multinacional ou liderada por palestinianos para “estabilizar” Gaza assim que a invasão israelita terminar. O Politico relatou isso, citando funcionários da Casa Branca e do Pentágono. O Politico diz que as conversações incluem a Casa Branca, o Departamento de Defesa e o Departamento de Estado do lado americano e os seus homólogos estrangeiros. “Estamos a trabalhar com parceiros em vários cenários para a governação provisória e estruturas de segurança em Gaza assim que a crise passar”, disse um alto funcionário da Casa Branca. As opções em discussão não estarão relacionadas com a presença americana no terreno. O Pentágono fornecerá parte do financiamento, enquanto o restante virá dos parceiros de Washington, nenhum dos quais confirmou a sua participação. READ A América está aderindo a Kiev nas opções militares

00h30- Israel: Promoveremos novas iniciativas para aumentar a ajuda a Gaza