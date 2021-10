Hospitais sem leitos, necrotérios lotados e médicos sobrecarregados – tempo

A cada dia que passa, Covid está dominando a Romênia cada vez mais. Em um longo artigo no Financial Times, ele descreveu a situação como devastadora: “Ambulâncias que transportam pacientes com coronavírus estão enfileiradas do lado de fora da unidade de terapia intensiva, hospitais estão com falta de leitos, necrotérios estão lotados e médicos estão exasperados e exaustos. A maioria dos infectados não são vacinados. Alguns morrem à espera de serem visitados. “.

O número diário de 19 mortes por milhão de habitantes do país da Europa Oriental, registrado em 20 de outubro, é o mais alto do mundo, à frente das vizinhas Bulgária e Moldávia. “A situação é crítica. Nós nos sentimos frustrados … As pessoas se recusam a ser vacinadas. Mesmo depois de contarmos a elas sobre o risco de Covid grave, elas não mudam de ideia”, disse o terapeuta Radu Tenko ao Financial Times. Em Bucareste, a maior instalação de emergência na Romênia. As estatísticas do vírus na Europa Oriental contrastam fortemente com as da Europa Ocidental, onde as taxas de mortalidade são quase dez vezes mais baixas.

Especialistas em saúde atribuem a situação à desconfiança generalizada em relação ao governo romeno e à classe dominante, um legado que remonta à era soviética: a relutância induzida pela vacina e a relutância em aceitar as restrições impostas para conter a infecção são as razões para o aumento. nos pontos positivos. “As pessoas não confiam nas autoridades e ninguém se preocupa com as regras”, disse Octavian Gorma, médico e estatístico romano em saúde. Mas Andrei Bassio, o chefe de emergência da Covid na Romênia, negou ter culpado as políticas problemáticas e disse ter certeza de que as restrições impostas nesta semana ajudariam a trazer a infecção a um nível administrável. A Romênia vacinou menos de um terço de sua população total com duas doses, o segundo menor número na União Europeia. Na parte de trás está apenas a Bulgária, onde pára em 20% dos polinizadores.



