Ambulâncias e hospitais sob pressão: Covid está de volta para assustar o Reino Unido

o que acontece em Reino Unido? Parece que o pior já passou, e que Doença do coronavírus Era apenas uma memória distante. Em vez disso, os panfletos estão forçando Londres a dar um perigoso passo para trás, pelo menos do ponto de vista dos números. Nas últimas 24 horas, quase 45.000 novos casos e 145 mortes foram registrados, enquanto no dia anterior mais de 43.000 infecções e 148 vítimas. A mídia britânica também apontou outro aspecto. As infecções confirmadas na semana passada são 12,8% mais altas do que as ocorridas na semana de 3 a 9 de outubro, e as mortes são 5,4%.

Novo alarme?

Além de apenas dados estatísticos, é importante monitorar o estado de saúde. Como mencionei RepúblicaEngarrafamentos formados fora dos hospitais do Reino Unido Ambulâncias Devido ao recente aumento do número de casos. Não só isso: médicos e paramédicos explicam que os departamentos de emergência serão “ À beira do abismo “Essa fórmula indica os dias mais sombrios das duas primeiras ondas pandêmicas, que ocorreram em 2020 e 2021.

O Reino Unido tem que lidar com uma tendência que, se sustentada, pode ser muito perigosa, assumindo e não reconhecendo que o cenário já atingiu um patamar crítico. Na verdade, é o quarto dia consecutivo em que os testes positivos atingem o teto 40.000 feridos. Os hospitais pareciam capazes de lidar com o aumento inevitável de infecções de outono, um aumento devido ao maior contágio das novas variantes e a suspensão de quaisquer restrições. Mas os registros recentes nos dizem outra coisa.

Entre preocupação e ansiedade

Mas, por enquanto, as preocupações estão crescendo à luz do futuro iminente. o sistema de drenagem Conseguirá conter o aumento da infecção? o guardião Ele escreveu que muitos pacientes têm que esperar pela hospitalização por ambulância, às vezes até 11 horas. Motivo: deficiência espaço e poucos Pessoal Sala de emergência.

Mas tenha cuidado, porque – e esta é a diferença com o passado – nem todos os pacientes ‘estacionados’ em ambulâncias têm Covid. São pessoas que precisam de internação por diversos motivos e doenças. A verdade é que os resultados adversos da epidemia de SARS-CoV-2 pressionaram os hospitais e o tratamento de emergência. A pergunta que muitos estão fazendo é clara: o que acontecerá se Covid acordar? Se atualmente se constata que o vírus Corona é a causa indireta da superlotação hospitalar, não se pode excluir que possa se tornar uma causa direta. Exatamente como no passado recente.

Lembremo-nos que, pelo menos por agora, em Londres e arredores já não existem compromissos de qualquer espécie, embora o distanciamento social tenha evaporado como a neve ao sol. O Reino Unido foi de fato o primeiro país europeu a voltar ao normal. Seja qual for o caso, Boris Johnson Não parece pronto – mesmo pelo que foi anunciado nos meses anteriores – para recuar. Licença de emergência de saúde.