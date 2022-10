Nord Stream, o que acontece com a Itália se houver um desligamento do gás russo a partir de outubro

Ouça a versão em áudio do artigo

Os danos ocorridos nos últimos dias nas Linhas 1 e 2 do Nord Stream, o gasoduto que liga a Rússia à Europa, no trecho do Báltico entre a Dinamarca e a Suécia, fizeram com que os preços do gás subissem imediatamente, provocando debate sobre os efeitos. O conflito na Ucrânia sobre casas e empresas. Em geral, trata-se de entender o cenário que pode ser enfrentado caso Moscou decida recorrer à arma de gás, e fechar permanentemente a torneira, no contexto de um crescente cabo-de-guerra com a Europa e o EUA. Sobre o arquivo de guerra na Ucrânia.

Cenário alternativo do Nadef: importação zero de gás da Rússia a partir de outubro

Uma hipótese que o governo liderado por Mario Draghi avaliou. E ele fez isso de novo (lOu já feito em Def) em texto provocação, ou a Atualização de Defesa que recebeu luz verde do Gabinete. “No que diz respeito aos abastecimentos – como consta no documento – o cenário tendencial é afetado por uma diminuição adicional das importações de gás russo, e não pela sua eliminação total, pelo que foi desenvolvido um cenário alternativo para a interrupção completa dos fluxos provenientes da Rússia a partir de Outubro “.

Nos últimos meses, o fluxo de gás russo continuou com fortes aumentos de preços

Se dois cenários de risco com foco em choque de preços com ou sem desabastecimento de gás forem considerados na Def no final de março, “a evolução nos últimos meses – como lê o Nadef – foi mais parecida com o cenário de choque de preços. : Os fluxos de gás russo continuaram para o interior mas foram acompanhados de aumentos de preços significativos face a uma campanha de armazenamento por todos os países europeus. a continuação das importações em setembro da Rússia, embora em volumes menores Muito mais do que no passado, o cenário de risco que parece mais adequado é o de Desligamento completo de suprimentos a partir de outubro. Como no cenário de tendência, assumiu-se que o nível de armazenamento mensal nunca poderia cair abaixo da reserva estratégica italiana.

Simulação: o que pode acontecer

O que aconteceria a seguir neste cenário, ou se a Rússia decidir fechar a torneira do gás para a Itália em outubro? E a palavra vai novamente para o NADPH: nas simulações realizadas “supôs-se que a completa ausência de fluxos da Rússia leva a um aumento de 20% nos preços médios do gás natural, eletricidade e petróleo em comparação com o cenário de tendência no quarto trimestre de este ano e 2023. Em 2024 e 2025, os preços vão subir 10% e 5%, respectivamente. Os resultados da simulação sugerem uma contração acumulada em 2022 e 2023 de 4,9% (e 7,7% em 2022-2025), apenas um pouco menos do que é considerado necessário, mas pode ser complementado com comportamentos comportamentais em resposta a um plano de contenção de sonhos.”

Se o gás russo parar o PIB em outubro + 0,1% 2023

Aqui estão os efeitos macroeconômicos associados ao cenário de risco: “O baixo crescimento do PIB em relação à tendência é de 0,2 ponto percentual em 2022 (portanto, +3,1%, ed)) e 0,5 ponto percentual em 2023 (+0,1, ed), enquanto será superior em 0,4 pontos percentuais em 2024 e 0,2 pontos percentuais em 2025 devido ao efeito rebote , e 0,3 ponto percentual em 2023 e um aumento de 0,2 ponto percentual e 0,1 ponto percentual, respectivamente, em 2024 e 2025. Estes – continuamos a ler no Nadef – são significativamente inferiores aos estimados nos cenários de risco Def. fontes alternativas, bem como como fluxos contínuos de gás natural da Rússia”.