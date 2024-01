Ucrânia Rússia notícias sobre a guerra hoje | Aya, mais minas ao redor da Usina Nuclear de Zaporizhia

• Zelensky ouve Macron, o presidente francês, em Kiev, em Fevereiro.

• A NATO conduziu uma maxi manobra com 90.000 soldados para dissuadir Moscovo.

• Berlim: “Putin poderá atacar um país da NATO dentro de 5-8 anos.”

• Dúvidas sobre a guerra cibernética russa: GPS desativado na Polônia e na Suécia

10h43 – Segundo Kiev, mais de 375 mil russos foram mortos desde o início do conflito

Mais de 375 mil russos foram mortos desde o início do conflito na Ucrânia. Isto foi afirmado no boletim diário do Estado-Maior em Kiev, elevando o número total de mortes entre as forças de Moscovo para 375.270, incluindo 750 ontem.

10h13 – Zelensky recorda os soldados que defenderam o aeroporto de Donetsk da invasão russa entre 2014 e 2015

“242 dias de defesa do aeroporto de Donetsk. 242 dias de firmeza e coragem para os nossos defensores. A conquista do ciborgue mostrou que os ucranianos são indestrutíveis: isto é o que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu desde a invasão russa. “Então o mundo poderá realmente ver do que os ucranianos são capazes”, acrescenta Zelensky. Lembramo-nos de todos aqueles que lutam pelo nosso país.” A Ucrânia homenageia hoje os defensores do aeroporto de Donetsk.

09h16 – Macron: “A vitória da Rússia na Ucrânia será o fim da segurança europeia.”

Segundo o presidente francês, Emmanuel Macron, a potencial vitória da Rússia sobre a Ucrânia representaria “o fim da segurança europeia”.

08h35 – Os três estados bálticos anunciam uma zona de defesa conjunta para fins anti-russos

O nosso correspondente em Riga, Lorenzo Cremonesi, explica que o novo princípio de defesa conjunta entre os três países bálticos contra a ameaça russa baseia-se no princípio de assumir riscos sem delegar a outros e de ação direta. READ Covid, pânico em Xangai: clientes da IKEA fogem enquanto autoridades tentam fechá-los na loja

Envolve principalmente a criação de uma série de medidas de protecção que consistem em fortificações perto da fronteira, estações de mísseis Himar, trincheiras, bunkers profundos para reservas, obstáculos anti-tanque e, em alguns casos, campos minados (mesmo que com fortes restrições para não afetar) a população. ) com o objetivo de impedir qualquer tentativa de invasão na linha de frente. Artigo completo aqui.

08h10 – Kiev, 4 de 7 drones russos foram abatidos durante a noite

As forças russas lançaram sete drones suicidas contra a Ucrânia na noite passada, quatro dos quais foram abatidos pelas defesas aéreas em Kiev: o anúncio foi feito pelo Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia, conforme relatado pelo jornal Ukrinform. “Durante a noite, os invasores russos realizaram outro ataque, lançando sete drones de ataque unidirecionais Shahed-131/136. “As forças de defesa aérea ucranianas destruíram quatro drones inimigos”, dizia a mensagem postada no Facebook.

00h13 – Aya, minas foram colocadas novamente ao redor da usina de energia de Zaporizhzhya

Minas Cercaram mais uma vez a central nuclear de Zaporizhzhya, controlada pela Rússia, na Ucrânia. Isto foi relatado pela Agência Internacional de Energia Atômica. “As minas existentes ao longo do perímetro da ZNPP (Central Nuclear de Zaporizhia) foram reposicionadas no local”, disse a agência da ONU em comunicado. e dispositivos que haviam sido previamente identificados na área por especialistas da agência, Eles foram removidos Em Novembro, mas já estão de volta, facto que “contradiz Padrões de segurança À Agência Internacional de Energia Atómica”, acrescenta o memorando.