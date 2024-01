Iraque: Mísseis numa base americana: “Há feridos”

Os Estados Unidos confirmaram a notícia Mísseis O alvo era uma base que hospedava forças americanas no Iraque. A partir de informações preliminares, parece que há feridos, e alguns deles podem ser americanos. “ Aproximadamente às 18h30 (horário de Bagdá) do dia 20 de janeiro, militantes apoiados pelo Irã lançaram vários mísseis balísticos no oeste do Iraque, visando Base Aérea de Al Asad. Os sistemas de defesa aérea da base interceptaram a maioria dos mísseis, enquanto outros caíram na base O Comando Geral confirmou.

“ O dano é avaliado. Vários funcionários dos EUA estão sendo avaliados por ferimentos na cabeça. Pelo menos um membro do serviço militar iraquiano também ficou ferido “, é o memorando emitido em Subordinar O maior ataque Em termos do número de mísseis desde o início das operações “afiliado à chamada Resistência Islâmica no Iraque, uma aliança de grupos xiitas iraquianos armados apoiados por Teerã. A mesma plataforma de mídia informou ontem à tarde”, Pilhas de fumaça acima da base de Ain al-Assad Ele postou um vídeo mostrando o que realmente parecem ser os efeitos de alguns mísseis no céu.

Mas nestas horas, Teerã relançou a notícia sobre A Satélites Eles foram lançados em órbita o que, segundo algumas fontes ocidentais, poderia ter como objetivo melhorar a precisão dos mísseis balísticos. A televisão estatal informou que o lançamento ocorreu no âmbito do programa espacial americano Guardas Revolucionárias do Irã. Os Estados Unidos já tinham dito que o lançamento de satélites iranianos constituía um desafio à resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por esta razão, apelaram a Teerão para não realizar qualquer actividade relacionada com mísseis balísticos capazes de transportar armas nucleares.