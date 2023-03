Ponto militar 388 | A CIA interroga um grupo de oponentes de Putin para sabotar o Nord Stream. Em vez disso, os detetives alemães estão interessados ​​no misterioso iate, com 6 pessoas a bordo, incluindo uma mulher.

Interrogatórios da inteligência dos EUA são questionados Um grupo de opositores de Putin para sabotar o Nord StreamMas ele acrescenta que não há evidências de conluio oficial com Kiev. Investigadores alemães – escreve Die Zeit – interessado em vez Um iate misterioso com Raiders a bordo. A nave-mãe foi usada em uma manobra ousada e desestabilizadora. São conclusões preliminares que dão lugar a contendores Negar, acusar, dançar com versões.

Para alguns desses casos, o foco é A Volunteer Corp. é liderada pelo neonazista russo Denis Kasputin: uma figura misteriosa, com antecedentes, que viveu um tempo na Alemanha e depois se juntou à luta contra os invasores na Ucrânia. Ele assumiu a responsabilidade pelo ataque a Bryansk e é suspeito no caso Malofeev, com uma bomba magnética colocada sob o carro do alvo. Tem todo o ar da bandeira atrás da qual se esconde, muito exposta, com nome e rosto público.

No entanto, parece que as explosões do oleoduto foram resultado de trabalho profissionalPor esse motivo, havia suspeitas de envolvimento de serviços secretos ou militares. Os oponentes do núcleo sem suporte têm essas capacidades? Dúvida legítima. Como eles funcionavam? Eles passaram por treinamento específico? Onde encontraram apoio logístico? O relatório de inteligência dos EUA não forneceu detalhes. Die Zeit Oferece uma ótima versão: para colocar um anúncio bomba Uma equipe de 6 pessoas, incluindo uma mulher e um médico, chegou em um iate que partiu de Rostock em 6 de setembro., contratado na Polônia por uma empresa de dois ucranianos e retornou após a missão. Possível uso de documentos falsificados. Eles afirmam que os detalhes foram coletados por investigadores alemães. Com lista de espera atualizada: entre 18 e 20 de janeiro A polícia revistou o navio, que era suspeito de transportar bombas. É um sinal de uma área cinzenta. READ O jovem ativista de Cabul, eles são o Taleban de todos os tempos, mas estamos resistindo

Em muitos conflitos há sempre Componente opaco composto por operações secretas, com o uso de personagens dispensáveis. Se um trabalho der errado, você pode eliminar os executores, banir-se e negar qualquer relatório. Dissidentes, exilados, oponentes, dissidentes são as ferramentas. Modus operandi usado por governos ou movimentos guerrilheiros. Lembre-se dos anti-Castros armados pela CIA (bombardearam aviões e hotéis), o Setembro Negro Fedayeen, os inimigos internos dos aiatolás apoiados pelo Mossad, Os assassinos russos descontrolados que atingiram a Europa ou os que plantaram bombas nos complexos de apartamentos De Buynaksk, Moscou e Volgodonsk em setembro de 1999, a estranha célula que tinha como alvo as embaixadas norte-coreanas. E, portanto, também um ramo do Serviço Ucraniano que opera sem o consentimento ou aprovação tácita de Zelensky.

Nebula, entretanto, poderia ser usado por alguém Esgueirar-se e jogar o seu jogo. Aqueles que duvidam de um papel ocidental podem considerar a reconstrução O jornal New York Times Como cortina de fumaça – que é a mais importante – não culpe Moscou, Emitir um aviso aos ucranianos (Sabemos o que você está fazendo), e podemos esperar novas revelações no arquivo após as de Seymour Hersh com as acusações contra os americanos. Também há espaço para provocações: O ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, não descartou – entre as hipóteses – uma operação de bandeira falsa, Gesto para culpar Kiev. Moscou respondeu, dizendo que os artigos eram distrações para proteger os culpados. No dia seguinte à explosão, Vladimir Putin se referiu aos anglo-saxões como os autores.

Tudo isto tem o mar e os seus espaços como palco. Nos últimos anos, cresceu o medo de disparos subaquáticos realizados por NSOs, e seu ramo militar tentou desenvolver técnicas e obter materiais para abrir a frente de mar. Até as drogas têm investido neste setor para cobrir o transporte de drogas. Algumas semanas atrás, um estranho evento ocorreu em Gdańsk devido à atividade de alguns mergulhadores espanhóis que foram parados e abandonados, possivelmente contrabandistas. Então O sinal de alarme para a Holanda e a Noruega para suas instalações offshore: Em particular, cabos submarinos ou instalações do setor energético e eólico. No entanto, é improvável que freelancers sejam capazes de realizar procedimentos tão complexos. No entanto, a ameaça está lá e a conspiração do Nord Stream destacou o quão profunda ela é. Em todos os sentidos. READ “Enquanto o sangue do terror corre na Europa, eles vão atrás de fascistas que não existem” - Libero Quotidiano

