Três histórias de voos sequestrados e prisões subsequentes

Na segunda-feira, Maria Zakharova, porta-voz do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Fio Da posição da Rússia de Seqüestro do voo da Ryanair Atenas-Vilnius no domingoDecidido e implementado pelo governo da Bielo-Rússia com o objetivo de prender um jornalista da oposição Roman Protasevic. Zakharova escreve que está “surpresa que o Ocidente tenha descrito o sequestro como um choque”. Ele descreveu as reações dos países europeus como “hipocrisia” e os acusou de “reagir de maneira diferente a eventos semelhantes que ocorreram em outros países”.

Na verdade, nas últimas décadas Houve vários episódios Seqüestro forçado de aeronaves quando havia desertores ou pessoas acusadas de crimes graves a bordo da aeronave, o que gerou debates e tensões maciças. No entanto, nenhum deles parece ser comparável ao caso da Bielorrússia, onde um estado decidiu ameaçar uma aeronave civil com um lutador militar para prender um de seus cidadãos que considerava uma ameaça à estabilidade de seu regime.

Um dos episódios mais famosos é o que participou em julho de 2013 A viagem ao país partiu de Moscou para a BolíviaA bordo, o então presidente boliviano Evo Morales viajou a bordo. O avião foi forçado a pousar no aeroporto de Viena, na Áustria, depois que França e Portugal, e talvez outros países europeus, se recusaram a permitir que ele sobrevoasse seu território. Suspeitou-se que Edward Snowden, um ex-conselheiro da NSA que roubou e publicou milhares de documentos confidenciais em um importante programa de vigilância do governo, também estava a bordo com Morales de cidadãos americanos e estrangeiros, que na época estava fugindo das autoridades americanas . Snowden não estava no avião, mas estava na zona franca do Aeroporto Internacional Sheremetyevo, em Moscou.

O caso de Morales e Snowden, porém, difere do sequestro do avião em que Protasevic estava a bordo: porque se tratava de um vôo oficial, não de um avião civil; Porque o sequestro ocorreu devido ao fechamento de algum espaço aéreo e não por ordem de um estado ou por ameaça de um militar combatente; E porque ele não era um cidadão “procurado” Acusado de espionagem E a divulgação não autorizada de informações sobre a defesa nacional de seu país, como Snowden, mas o repórter que dirige Canal de telegrama Por meio dele, é possível obter informações independentes na Bielorrússia, acusada de terrorismo por motivos políticos.

Ao longo dos anos, houve outros casos de voos interceptados ou sequestrados em diferentes países. Destes, o que as pessoas mais se lembram na Itália é definitivamenteInterceptação de viagem Quem estava levando os quatro sequestradores do navio de cruzeiro italiano Achille Lauro do Egito para Túnis.

Achilles Lauro foi sequestrado por quatro militantes da Frente de Libertação da Palestina – um grupo extremista da Organização para a Libertação da Palestina, a organização política e paramilitar fundada em 1964 e liderada por Yasser Arafat por muitos anos – em 7 de outubro de 1985, enquanto ele estava fora do costa do Egito. Os quatro militantes queriam realizar um ataque a um porto israelense onde o navio deveria atracar, mas depois de dois dias foram persuadidos a pôr fim ao sequestro de dois intermediários palestinos enviados ao navio graças ao diplomata. A Itália entra e ajuda Arafat. No entanto, quando foi descoberto que os militantes haviam matado no dia 8 de outubro e atirado um viajante deficiente, cidadão americano de religião judaica, os Estados Unidos decidiram ignorar os acordos que a Itália havia ratificado.

O então presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan decidiu interceptar o vôo que transportava os quatro sequestradores e os mediadores para Túnis em 11 de outubro, entretanto trazidos com um barco-patrulha: o avião foi forçado a pousar na base da OTAN em Sigonella, em Sicília, com os aviões. Militares dos EUA, “com permissão”, o então primeiro-ministro italiano Pettino Cracci. A grande tensão entre as autoridades italianas e americanas sobre a detenção de corretores e sequestradores ficou conhecida como “Crise de SigonellaE marcado por complexas negociações diplomáticas, ao final das quais os sequestradores foram transferidos para uma prisão em Siracusa e os mediadores foram deixados em liberdade para se mudarem para a Sérvia.

Outro incidente recente relacionado ao iraniano Abdolmalek RigiChefe do grupo rebelde sunita Jundallah, acusado pelo Irã de realizar vários ataques terroristas com o apoio dos Estados Unidos, Reino Unido e Paquistão. A televisão estatal iraniana mostrou Regie, algemado e uma escolta de um pequeno avião em fevereiro de 2010, mas não se sabia exatamente onde ele foi preso porque ele estava lá quando foi preso. Várias reconstruções.

De acordo com o político iraniano Muhammad Dejan, citando France Press AgencyE seu vôo foi forçado a pousar “pelas autoridades iranianas”, e ele é [Rigi] Ele foi preso após revistar o avião. A agência oficial de notícias iraniana Irna Ele disse que o vôo foi interrompido enquanto ele estava a caminho dos Emirados Árabes Unidos para o Quirguistão, via Paquistão, enquanto outras fontes relataram que ele foi preso no Paquistão e depois entregue ao Irã ou preso diretamente no Irã. Regie foi executado em Teerã no mês de junho seguinte.

Até o recente sequestro, como o de anos anteriores, causa polêmica e consequências, inclusive a decisão da União Europeia Impondo novas sanções econômicas à Bielo-Rússia. Na quarta-feira, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, falou pela primeira vez sobre o sequestro, fornecendo uma versão não publicada dos fatos e, de acordo com muitas pessoas não confiáveis: ele argumentou, entre outras coisas, que a ameaça de bomba teria vindo da Suíça e teria sido um “provocação planejada”.

Lukashenko diz que poderia ter derrubado o avião, que estava voando perto de uma usina nuclear. Ele afirma que o incidente foi uma “provocação planejada”. “Se você não gosta de voar com segurança pela Bielo-Rússia – voe para onde eles mataram 300”, diz ele, lembrando do abate do MH17 na Ucrânia. pic.twitter.com/W5qv2KwJWn – Max Seddon (maxseddon) 26 de maio de 2021

Atualmente, o jornalista Roman Protasevic e sua companheira, Sophia Sapiga, que foram presos com ele no aeroporto de Minsk, estão detidos pelas autoridades bielorrussas.