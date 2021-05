Um grande jornal japonês pediu o cancelamento das Olimpíadas

Após as ligações de muitos especialistas e inúmeros protestos populares, o jornal Asahi Shimbun Foi o primeiro grande meio de comunicação japonês a se posicionar publicamente contra as Olimpíadas de Tóquio – programadas para o verão de 23 de julho a 7 de agosto – escrevendo No editorial:

Pedimos ao primeiro-ministro Suga que estude as condições com calma e objetividade e, em seguida, cancele os Jogos Olímpicos neste verão.

EU ‘Asahi Shimbun É o segundo jornal mais popular do Japão, com tiragem matinal de 5,6 milhões de exemplares, segundo dados do mesmo jornal. É também um dos parceiros oficiais dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É um jornal descrito como próximo das ideias dos liberais de esquerda e muitas vezes crítico do partido governante, o conservador Partido Liberal Democrático, ao qual pertence. O atual primeiro-ministro Yoshihide Suga também pertence.

Desde o final de março, o Japão enfrenta uma quarta onda de infecções e, há apenas duas semanas, o governo decidiu estender o estado de emergência a várias províncias do país e em Tóquio, a capital que organiza os Jogos. O principal problema é que o Japão está atrasado demais em sua vacinação contra o coronavírus: começou tarde demais – as doses para pessoas com mais de 65 anos começaram em meados de abril – e atualmente menos de 5% da população recebeu pelo menos uma dose da vacina.

Leia também: A campanha de vacinação no Japão é muito lenta

O governo está tentando acelerar a campanha de vacinação antes das Olimpíadas, com a abertura de dois grandes centros de vacinação em Tóquio e Osaka. No entanto, nenhuma decisão importante foi tomada em relação às Olimpíadas: por exemplo, sabe-se que não haverá público externo, mas ainda não está claro qual o percentual da população permitido nos eventos, visto que cada decisão foi adiada em função de um aumento Lesões.

Grande parte dos japoneses apoiará o cancelamento ou o adiamento da Olimpíada (o que, no entanto, não parece possível: se não acontecer neste verão, muito provavelmente será cancelada): de acordo com uma das pesquisas mais recentes, fala-se de83 por cento Da população. Vários protestos populares contra as Olimpíadas foram realizados em Tóquio, até mesmo grupos de especialistas e médicos dirigiram-se ao governo com cartas e declarações solicitando o cancelamento. nos últimos dias Tem lado Contra a organização da Olimpíada está Masayoshi Son, presidente e CEO da SoftBank, uma das maiores e mais importantes holdings financeiras do mundo. O governo japonês e o Comitê Olímpico sempre disseram até agora que os Jogos serão realizados conforme o programado.

Leia também: Tóquio 1940, os Jogos Olímpicos não foram disputados