Na Hungria, realizou-se uma grande manifestação de apoio ao principal adversário de Viktor Orbán, um dia antes das eleições europeias

Sábado em Budapeste, capital da Hungria. houve Uma manifestação que contou com a presença de dezenas de milhares de pessoas em apoio a Peter Magyar, que há vários meses está à frente de um movimento que se tornou a maior força de oposição ao governo semiautoritário e de extrema-direita do primeiro-ministro húngaro, Viktor. Urbano. Este evento ocorreu poucas horas antes do início das eleições europeias na Hungria, onde as urnas foram abertas às seis da manhã de domingo, 9 de junho. “Qualquer que seja o resultado da votação de amanhã, já derrotamos a apatia”, disse Magyar no palco.

o Últimas pesquisas de opinião Deram ao seu partido TISZA (Tisztelet és Szabadság, Respeito e Liberdade) 25%, um excelente resultado para um partido recentemente criado, mas ainda bem abaixo dos 47% esperados para o partido de Orbán, o Fidesz. Neste momento, Magyar é a pessoa mais popular no seu partido, mas o TISZA apresentou 12 candidatos nas eleições europeias e quatro candidatos nas eleições locais em Budapeste, que se realizam ao mesmo tempo que as eleições europeias.

Peter Magyar, 43 anos, é advogado e diz que se inspira no presidente francês Emmanuel Macron. É um antigo aliado de Orbán e antigo membro do seu partido, o Fidesz, do qual saiu há alguns meses, e recebeu um apoio bom e imediato. A candidatura de Orbán, juntamente com alguns dos grandes escândalos que atingiram o governo nos últimos meses, colocou Orbán numa posição difícil: Magyar contribuiu activamente para que alguns destes escândalos fossem tornados públicos e explorou a popularidade resultante, tornando o seu partido o principal movimento de oposição do partido. O governo húngaro, embora os partidos históricos da oposição do país ainda o vejam com desconfiança devido à sua história política.

– Leia também: O adversário mais promissor de Orbán na Hungria é um ex-aliado