Eleições europeias, notícias de hoje em direto

Quais líderes estão em jogo

(Renato Benedito) Mas “todos contra todos” também existe O significado político da competição. Porque é um voto decisivo, sim, para o futuro da União: os eurodeputados que enviaremos ao Parlamento Europeu terão de enfrentar grandes escolhas, desde o ambiente (acordos sobre o Acordo Verde, sobre o consumo de casas e automóveis), até ao economia, até à defesa (mais ou menos comum) e ao apoio à Ucrânia. Mas os Campeonatos Europeus em Itália sempre foram assim Significado completamente local: A política pesa sobre ela, testando o equilíbrio de poder, a menos de dois anos das eleições políticas de 2022, vamos ver então O que está em jogo para os partidos e seus líderes?.

Geórgia Meloni Ele está em campo pessoalmente. “Se você ainda acredita em mim, escreva Geórgia no cartão”, disse ele. Praticamente um referendo sobre si mesmo. Objetivo: Pegue Apelo menos 26%É o mesmo resultado que enviei ao Palazzo Chigi há dois anos. Para confirmar essa satisfação. A presença de um candidato a Primeiro-Ministro nas eleições europeias é única em Itália (excepto em particular no caso da Croácia). Mas há muito Líderes partidários nas listas do Parlamento Europeu (Esta também é uma peculiaridade local). Certamente muitos deles, se fossem eleitos, não iriam para Estrasburgo.

Também em execução Eli Shlain. Para ela, o caminho foi mais complicado: a indicação causou algumas dores de estômago no partido e seu nome não constava no símbolo. Mas o desafio está aí: É a primeira eleição nacional desde que Shlain liderou o Partido Democrata. Você não definiu nenhuma meta, mas deve cumpri-la Acima de 19%, o resultado do Partido Democrata nas eleições realizadas há dois anos, se quiser permanecer seguro: abaixo deste número, o partido começará a afiar as facas. para trás, Acima de 22% Retornaria os Democratas aos níveis de 2019, antes da divisão Renziana, com um resultado duplo: Fortalecer sua liderança Na festa e Confirmando o papel do Partido Democrata e do seu partido como líder da oposição.

Um papel que ele não queria deixar exclusivamente para ela, é claro. Giuseppe Conte. Líder M5S Não está na lista“Não estou enganando os cidadãos, já sei que não irei para a Europa.” É um golpe para a direita, mas também para a esquerda: o Partido Democrata, e talvez principalmente o Partido Democrata, é também o seu alvo. Uma consequência a considerar é precisamente a lacuna entre o Movimento Cinco Estrelas e o movimento democrático: Quanto maior for o fosso entre o Partido Democrata, mais difícil será para o movimento assumir a liderança de um campo potencialmente amplo. limite Mínimo: 15% Para o ano de 2022.

À direita do centroEm vez disso, o jogo começou Para o segundo lugarAtrás de Meloni. Interpretado por Lega e Forza Italia.

O nome do Matteo Salvini Não nas listas, mas sim na Liga Norte, com o lema “Mais Itália, menos Europa”, Ele aponta para a direita e aposta no General Roberto FanacciÉ uma escolha da qual nem todos os líderes da Liga participaram: um mau resultado poderia abrir um debate sobre a liderança do partido. Salvini espera uma percentagem de dois dígitos, mas independentemente dos números, a liga deve estar atenta ao progresso do Forza Italia.

para Antonio Tajanique chegou a um acordo com os moderados americanos em relação às eleições europeias O primeiro teste eleitoral nacional após a morte de BerlusconiApesar de sua presença em cartazes eleitorais. Ele gostaria de comemorar sua estreia com uma pontuação de dois dígitos. Isso permitiria Processo de ultrapassagem: Ou seja, ultrapassar a liga. Para isso, aposta tudo na pertença ao Partido Popular Europeu: “o maior partido do Parlamento da União Europeia”. Resumindo, direto para o centro.

mas No entanto, o centro continua a ser um local desejável E lotado. Eles também estão tentando ocupá-lo Os Estados Unidos da Europa, de Emma Bonino e Matteo RenziE Obra de Carlo Calenda. Estou correndo para ajudar o time e os demais dirigentes também estão em campo”, explicou Kalinda. Renzi insiste que se for eleito, ao contrário de outros na Europa, eu realmente irei. É interessante O clássico entre os dois ex-integrantes da equipe Terzo Polo. Veremos quem ganha, pelo menos para eles a meta mínima é de 4%, a barreira: abaixo, não se pode entrar no Parlamento Europeu.

O mesmo limiar que a esquerda deve cruzar Aliança verde e de esquerda entre Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: Também será importante entender se ele conseguirá atirar ou não Sede de vendas da Ilariacuja candidatura foi muito discutida durante a campanha eleitoral.

Alcançar 4% seria um excelente resultado para as outras listas da corrida, como a Alternativa Popular de Stefano Bandicchi, Libertà de Catino di Luca, Pace Terra Dignità de Michele Santoro.

No entanto, uma vez medidos os membros, devemos também olhar Para alcançar o equilíbrio entre as duas coligações, além do interior. Para a centro-direita o jogo é fácil: em 2022 43,8%. A confirmação destes dados (para além dos rácios internos) seria de facto um bom sinal para a maioria do governo Meloni. OposiçãoÉ claro que, em vez disso, ele espera fazer progressos: mas as forças internas serão fundamentais para iniciar discussões sobre que forma poderá assumir o campo (ou áreas) que desafiará o centro-direita.