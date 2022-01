Os Estados Unidos, o primeiro transplante de coração de porco transgênico – Corriere.it

A partir de Laura Zangarini

O paciente era David Bennett, de 57 anos, que estava em estado desesperador de doença cardíaca. Ou você morre ou este implante é removido antes da cirurgia

O primeiro transplante bem sucedido de coração de porco

geneticamente editar em uma perna. Está localizado ao redor David Bennet Sr.E 57 anosResidente de Maryland: Ou você morre ou você faz isso transplante de órgão, antes da cirurgia, de acordo com funcionários do Centro Médico da Universidade de Maryland. eu quero viver. Eu sei um salto de fé, mas é minha última opção. EU ‘processo, escreve o O jornal New York Times, Duração oito horas Foi realizado em Baltimore. Novo usuário cria superar, crio Pressão, para ele coraçãodisse o Dr. Bartley GriffithGerenciador de programa plantando Do centro médico, autor da intervenção.