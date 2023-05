Adeus TikTok: já proibiram com lei específica | Usuários italianos preocupados com o futuro e seus dados

O conflito diplomático entre os países ocidentais e a China, por meio do aplicativo TikTok que foi recentemente banido por um país americano, chegou a um ponto sem volta, e é isso que está acontecendo.

O TikTok está no centro das atenções do governo há vários meses, em muitos países surgiram dúvidas sobre a privacidade dos usuários do aplicativo chinês que poderia ser usado por motivos não especificados até mesmo por líderes chineses.

A privacidade das redes sociais sempre foi motivo de grandes discussões entre as autoridades, de fato, em geral, a criação de novas redes sociais é um processo que chega muito antes dos regulamentos relativos à proteção de dados do usuário, e isso tem muitas vezes levou a Cobrança de multas e penalidades Pela Europa, América e muitos outros países.

o Garantidores de privacidade Eles destacaram repetidamente ao longo do tempo toda a sua perplexidade nas mídias sociais, desde os da equipe Meta, como Instagram e Facebook, até o mais recente TikTok.

O último aplicativo é de propriedade da empresa chinesa bytes de dança ele faleceu recentemente 1,2 bilhão de usuários Ativo e especialmente popular durante o período de bloqueio, não só porque o aplicativo é apreciado principalmente pelos jovens, mas também porque seu funcionamento, baseado em uma série infinita de vídeos curtos selecionados de acordo com as preferências de cada um, permite Atraia a atenção do público por várias horas.

Por que o TikTok será banido de países

A principal preocupação dos governos é em relação à origem chinesa do TikTok, o governo da nação de fato tem uma possibilidade Verifique que tipo de informação ByteDance contém Que dizem respeito especificamente aos usuários do aplicativo, que também podem incluir funcionários da administração pública.

Para evitar todo tipo de controle sobre o pessoal administrativo de diferentes estados, era tão Baixar o aplicativo é proibido, tanto na América quanto na Europa, apesar das garantias dos porta-vozes do TikTok. Por todas essas razões Greg Gianforte, governador de Montana Nos EUA, baniu completamente o aplicativo.

A medida entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024 E as lojas de aplicativos do Google e da Apple bloquearão diretamente os usuários de Montana de acessar o TikTok, ameaçando as empresas com multas de US$ 10.000 por dia por atrasos e downloads descontrolados. Por seu lado, a empresa chinesa anunciou que esta decisão violou direitos constitucionais, posição que também foi confirmada por muitos tiktoker profissionais.