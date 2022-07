Guerra na Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise

Ucrânia: Della Vedova na Conferência de Reconstrução

O subsecretário Benedetto Della Fedova liderará a delegação italiana à Conferência de Recuperação da Ucrânia nos dias 4 e 5 de julho em Lugano. No centro da conferência, destacou-se uma nota da Farnesina, as perspectivas para a futura reconstrução da Ucrânia, do ponto de vista econômico e de infraestrutura, mas também do ponto de vista social e humanitário. Espera-se a participação do primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyal, da presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, bem como representantes de 36 países e 13 organizações internacionais. O evento, presidido pelo presidente da Confederação Suíça Ignazio Cassis, será uma oportunidade para reafirmar o forte apoio da Itália e seus parceiros à Ucrânia, sua resistência e reconstrução futura, bem como o caminho europeu seguido. Della Vedova disse: “Com as bombas ainda caindo sobre as cidades, parece difícil falar em reconstrução – diz Della Vedova – mas por enquanto devemos pensar no caminho da recuperação da Ucrânia, que se entrelaçará com o seu caminho europeu. Itália, com empresas, autoridades locais e o setor O terceiro está pronto para apoiar a Ucrânia em sua reconstrução, bem como na continuação do processo de reforma. ”