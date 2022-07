Dmitri Kolker, cientista “espião russo para a China” morreu na prisão – Libero Quotidiano

morreu na prisão Dimitri Kolkerchefe do Laboratório de Tecnologias Ópticas Quânticas da Universidade Estadual de Novosibirsk, que foi preso na quinta-feira passada por causa de traição. Agência de reportagem imposto. eram oficiaisFsbEm 30 de junho, agentes de inteligência russos o prenderam e o levaram ao hospital, onde o cientista de 54 anos foi levado ao hospital devido a pacientes com câncer terminal; O tribunal o mandou para uma prisão de Moscou, Levetuvoo.

Nas redes sociais, o filho de Dmitry Kolker, Maxim, disse que seu pai foi acusado de “fornecer à República Popular da China dados contendo segredos de Estado”. O proprietário de várias patentes, o chefe de um prestigiado centro de pesquisa, Dmitry Kolker, deu palestras em uma universidade na China: mas foram feitas em russo, como o filho especificou, a pedido específico do “guarda de segurança” que o acompanhava . As apresentações do Acadêmico são “certificadas” pela FSB antes de cada aula.

“Certamente todos os relatórios em conferências internacionais são certificados em departamentos privados, o que significa que eles não contêm segredos de Estado. O oficial do FSB estava com ele em todos os lugares, viajou com ele para a China e o proibiu de falar inglês.”