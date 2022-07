Ucrânia, Zelensky: “A Rússia ainda ocupa 2.610 cidades e aldeias”

“Depois de 24 de fevereiro, o território de dez regiões da Ucrânia foi afetado pelas hostilidades.Durante este período, 1.027 cidades, vilas e outras foram libertadas. 2.610 ainda estão sob ocupação russaO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou-se em um vídeo no Telegram, ressaltando – em vista da conferência de Lugano sobre a reconstrução do país em guerra – que “a maioria desses centros precisa ser reconstruída”.

Zelensky afirma que “dezenas de cidades em outras regiões da Ucrânia foram bombardeadas. Centenas de empresas foram destruídas e entre elas também indústrias muito complexas e perigosas de química e metalurgia”, conclui: “Já começamos por conta própria para restaurar a normalidade sociedades liberadas, mas não pode realizar um projeto tão grande em todo o território nacional apenas atraindo oportunidades internacionais”. Ele acrescenta: “Haverá negociações e reuniões importantes amanhã e durante a próxima semana para a Ucrânia”, enfatizando que “não reduziremos a atividade diplomática por um dia. Também esperamos novas decisões dos parceiros em relação à assistência de defesa ao nosso estado”.

Nas últimas horas, “ataques aéreos e intensos combates continuam ao longo de toda a linha de frente em Donbass: o epicentro está nas cidades da região de Luhansk”. Zelensky também se refere aos ataques com mísseis, “já eram seis da tarde, com um total de 12 mísseis, contra as regiões de Mykolaiv e Donetsk”.

“A atividade do inimigo na região se intensificou”, diz Zelensky na região de Kharkiv, enfatizando que “conseguimos expulsar os ocupantes de Ivanivka na região de Kherson e ainda estamos pressionando o sul do país”.