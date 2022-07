Ucrânia, Kadyrov “caiu Lysychansk”, mas Kyiv nega isso. Em mísseis Sumy-270 – o mundo

Depois de capturar Severodonetsk, as forças russas continuaram a atacar a cidade gêmea de Lyschansk, a última fortaleza ucraniana no território de Lugansk, tentando chegar a Sloviansk, Kramatorsk e Donetsk e conquistar todo o Donbass. “Lisichansk é nossa! Estamos no meio”, comemora o líder checheno Ramzan Kadyrov, aliado de Vladimir Putin, que também anunciou a queda de Severodonetsk várias semanas antes de acontecer. Os próprios separatistas pró-Rússia afirmam apenas que a cidade está “totalmente cercada” e que “as forças ucranianas não conseguem sair”. No entanto, a captura de Lysychansk seria apenas “meras horas”, como insistem os chechenos.

Agência ANSA A Rússia realizou quase 800 ataques cibernéticos na Ucrânia desde que a guerra começou no final de fevereiro, o triplo do mesmo período do ano passado. (Lidando)

Por seu lado, Kyiv nega e fala de confrontos violentos, enquanto de acordo com o último relatório do 007 britânico em Lysichansk, as forças russas estão fazendo “ligeiros progressos”, com ataques aéreos e de artilharia, e as forças ucranianas podem continuar a repelir as forças russas. . No subúrbio sudeste da cidade. “No último dia, os ocupantes abriram fogo com todos os tipos de armas disponíveis – disse o governador de Lugansk, Sergei Gaidai -. As casas nas aldeias atacadas estão queimando uma a uma. Com uma intensidade tão alta de bombardeio, só temos tempo para salvar os feridos e eliminar os incêndios em grande escala ” . Os russos lançaram bombas de fragmentação na cidade de Slovensk, matando 4 pessoas e ferindo outras 7, de acordo com o chefe da administração da cidade, Vadim Lyakh, enquanto equipes de resgate em Kremenchug, no centro da Ucrânia, terminavam de remover os escombros do centro. Foguete 27 de junho: O número oficial de mortos subiu para pelo menos 21 mortos e 66 feridos, de acordo com os serviços de emergência do estado que recuperaram 29 fragmentos de corpos dos escombros.

Foguetes também continuam a chover na região nordeste de Sumy: houve pelo menos 270 foguetes apenas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades locais. Os ataques resultaram na lesão de uma mulher de 64 anos na região de Shalyginsk. “Também há danos à infraestrutura: casas civis, fazendas, redes elétricas e uma torre de água”, disse o governador Dmytro Zivitsky. Até Mykolaiv, a cidade do sul que serve de escudo para Odessa, acordou com o som de explosões estrondosas: 10 mísseis seriam lançados de áreas ocupadas na vizinha Kherson contra o porto e outras infraestruturas industriais, segundo fontes locais sem fornecer. Orçamento qualquer vítima. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, acusou a Ucrânia de disparar mísseis em seu território, que teriam sido abatidos.

Em Lviv, no oeste do país perto da fronteira polonesa, a defesa regional está realizando exercícios adicionais no caso de um ataque terrestre da Bielorrússia, disse o prefeito Andrei Sadovy. Mas para o conselheiro do presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, a Rússia está usando os rumores de um possível ataque de Minsk apenas para semear pânico entre os ucranianos. Enquanto isso, Londres respondeu à nova acusação de outros cidadãos britânicos capturados pelos russos em Donbass, que arriscam a pena de morte como três outros “mercenários”. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores britânico disse: “Condenamos a exploração política de prisioneiros de guerra e civis e conversamos com a Rússia. – Estamos em contato constante com o governo ucraniano em seus casos e apoiamos totalmente a Ucrânia em seus casos… seus esforços para libertá-los.”