“Culpe os sanduíches de pepino”

“Ei rainha? Obrigado pelo convite, mas tenho que recusar: não vou comer sanduíches de pepino.” Bem, talvez não tenha sido assim, mas a história do chef Gino de Acampo Muito perto desta reconstrução. Em entrevista ao Daily Mail, o chef de Naples revelou na TV britânica que havia recusado um convite para cortejar um chá com Sua Majestade. Isabel. Eles me convidaram antes da pandemia de Covid, mas sanduíches de pepino são meu pior pesadelo. “

Gino de Acampo ignora a Rainha

Gino D’Acampo é um dos rostos mais queridos da gastronomia britânica. Em sua última entrevista, ela revelou os antecedentes do convite da rainha, que incluía sanduíches de pepino no cardápio da reunião. “Fui convidado ao palácio para tomar chá logo antes do Covid, mas o sanduíche de pepino é meu pior pesadelo”, disse ele. “Eu também não gosto de chá, então liguei para meu agente e disse: ‘Gostaria de conhecê-lo, mas não gosto de sanduíches de pepino e chá, não posso fazer nenhuma dessas coisas. Além disso, terei que usar gravata, e a última vez que isso aconteceu foi no meu próprio casamento”, disse D’Acambo. Como convencê-lo? “Se ao menos eu fosse com um prato de macarrão e café, com certeza”, conclui.

Quem é Gino de Acampo?

Gino de Acampo, nascido em Gennaro, é um chef napolitano de 46 anos. Ele é o rosto dos programas de culinária britânicos há anos. Um sucesso no Reino Unido, ele estava tirando sarro da cozinha britânica com uma maneira divertida e inteligente de fazer as coisas. Mas o caminho para o sucesso foi árduo. Gino teve que cumprir dois anos de prisão por roubar a casa do cantor Paul Young em Londres. Depois de se reerguer, deu-se a conhecer graças à vitória do reality show “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”. O sucesso que lançou na televisão fez dele uma verdadeira estrela.

