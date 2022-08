Hassan Ikeusen, os juízes salvam o imã que insultou os judeus – Libero Quotidiano

Renato Farina 07 de agosto de 2022

Aconteceu em Paris em 5 de agosto de 2022. Os livros de história de 2050 terão um capítulo iniciado com essas palavras, preferencialmente em árabe, para serem lidos da direita para a esquerda. Estou exagerando? Talvez sim, mas desculpado do que prevenido. A pergunta do Ministro, do Imam e do Juiz que vamos contar é “uma pergunta muito útil”, na qual Giovannino Guarsky sul Candido identificou fatos aparentemente pequenos, mas dotados de acusações de estupidez e veneno como sinais iminentes . calamidade. Assim, a história que chega até nós fresca da França é muito informativa e europeia, e tem o mesmo som desagradável de Cassandra quando ela anunciou o inaudito engano dos troianos. Profetiza submissão à lei islâmica, à lei corânica, em nome do direito que entrega o destino de nossos descendentes ao Islã que abole todos os direitos. O direito como forma sublime de auto-suicídio (e entrega sem a honra de nossa civilização a quem a entrega).

Lei

O Ministro do Interior, Gerald Darmanin, havia emitido há poucos dias uma decisão para expulsar o Imam Hassan Ekwesin, 58, para o Marrocos. Graças à lei do “separatismo anti-religioso” em vigor na França desde a primavera de 2021, ele estava exercendo um dever imposto por provas. Estrangeiros que semeiam ódio religioso, negando os valores republicanos de liberdade, fraternidade e igualdade, não são permitidos: que retornem aos braços da nação acenando com seus passaportes. o que aconteceu? O Tribunal Administrativo de Paris revogou a decisão. Ele não nega que Equusen é o retrato perfeito de um pregador e ativista que invalida os ideais sobre os quais a França e todo o Ocidente nasceram, mas é influenciado por sua família pobre e muito rica. As razões são muito semelhantes às que levaram um juiz francês em junho a se recusar a extraditar nove ex-Brigadas Vermelhas condenados na Itália por terrorismo homicida. Os juízes escrevem na sentença que os fatos estão estabelecidos, mas para a expulsão ele provavelmente deveria primeiro organizar alguns comandos como: “A mera presença de atos francos e deliberados de provocação para discriminar as mulheres (assim como o antissemitismo, ed. ) O direito do imã de levar uma vida familiar e privada normal. Mas não teriam os franceses o direito de ser um pouco mais confiantes em sua capacidade de “levar uma vida privada e familiar normal”, sem correr o risco de cair nas fileiras dos jovens que transformaram esse homem em fundamentalista? Hasan Akoyusen? Um nome não ouvido em nossa região. Uma lenda entre os muçulmanos entre as idades de quinze e quarenta anos, em forma de barro no norte da França e na Bélgica. Na verdade, ele é o orador mais importante com o nome de Apóstolo em todo o norte da Europa. É ele que, sem incitar o terrorismo ou mesmo condená-lo, legitima a morte daqueles que renunciam à devoção a Maomé para serem vitoriosos pelo cristianismo, mas depois diz que o Islã não quer matar ninguém. Em suma, ele está praticando habilmente um jogador de slalom olímpico o princípio da ocultação, a técnica de anguilles trazida ao nível de Cícero por Tariq Ramadan, um pensador altamente refinado e teórico supremo da Irmandade Muçulmana, antes de também tropeçar em #Metoo, outro dos anos 70 virgens. Sua segunda voz era Imam Hassan. Quando Tariq parou por um momento, talvez para lhe entregar algum admirador do xador, seus melhores discípulos intervieram. que na última década se tornou um ponto de referência para a expansão islâmica, disputada pelas 700 mesquitas erguidas pela Turquia e Catar.

render

Quem leu, ou pelo menos ouviu falar de submissão, o romance distópico, mas um tanto realista, de Michel Houellebecq, sabe do que estamos falando, não de violência, mas de vícios, injeções homossexuais de totalitarismo, criadas com pregações de dois níveis diferentes de humanidade, um tipo de apartheid e ilhas Territorial e comunal estão idealmente separados da república. Não é de surpreender que o imã, que não deveria ser expulso por ter família (5 filhos e 24 netos), apesar de ter nascido na França, se recusou expressamente a solicitar a cidadania gaulesa, por ódio a ela, e se limitou a pedindo permissão de todos. Dez anos, a sala de estar, seu estoque de prédios aumentava a cada vez. Independentemente do sentimento bobo, mas talvez trágico, 40 púlpitos de intelectuais de esquerda imediatamente assinaram uma petição para permitir que o simpático imã transmitisse sua bela mensagem como convidado de boas-vindas à França e à Europa. Houve até quem enviou copiosas oferendas a Al-Hasan Al-Salih para organizar sua defesa, fingindo não saber que em partes de Paris ele havia encontrado Meca. Seus sermões, que foram transmitidos em seu canal no YouTube com 150.000 assinantes, nenhum dos quais deveria simpatizar com as classes franciscanas, têm as características acima. Coloque gotas de curare no rosolio. Ele não nega explicitamente Showa, porque ele será punido por lei, e então retrai maliciosamente a negação do Genocídio Armênio, cuja verdade não foi protegida criminalmente na França, ganhando assim a Erdogan sua eterna gratidão. Mas um dia, durante seu sermão de sexta-feira, o ginasta largou a embreagem e concluiu: “É apenas uma questão de tempo. Vamos decapitá-los antes que eles cortem o nosso. Quem são esses? Eles somos nós”.