Relatórios de OVNIs, Pentágono e vídeos de visualização: Assista à transmissão ao vivo com o professor Mauro Biglino

O ex-presidente Obama disse que eles foram registrados.Objetos no céu, não sabemos o que são É aquele “Sem brincadeira”. O Congresso dos EUA está prestes a apresentar resultados Relatório do PentágonoOu financiado por Trump em avistamentos inexplicáveis ​​de veículos militares dos EUA nos últimos anos. The New York Times, The New Yorker, o famoso 60 minutos CBS, eles não estão falando sobre mais nada. Então, vamos tentar explicar o fenômeno de objetos voadores não reconhecidos Mauro Piglino, autor A bíblia não é sobre Deus (Mondadori) e Diálogos entre alienígenas (Trigono edizioni) Escrito com Stefano Polani e Igor Sibaldi. Nós conversamos sobre isso em Especial #SpinOff AliensSexta-feira, 4 de junho de 2021, ao vivo no canal YouTube A partir de Feito por Quotidiano.it e em Página do Facebook da FQMagazine.