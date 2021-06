Último dia de aula, podemos dar uma festa? E este ano, pinturas com sons estão de volta – Corriere.it

Contagem regressiva para o final do ano letivo de 2020-2021. Este ano, ao contrário de junho passado, quando as escolas ainda estavam fechadas, haverá o último dia do semestre. Festas ou celebrações em sala de aula (mesmo que você não possa trazer comida de casa) ou rituais de fim de ano não são proibidos. Os professores podem organizar um dia especial para encerrar as aulas. Há apenas uma advertência a ser observada: até mesmo os rituais de fim de aula devem ser isentos de Covid. Portanto, há uma necessidade de se afastar, as turmas não podem ser misturadas ou unidas em uma iniciativa. A obrigação de sempre usar uma máscara permanece. Em suma, mesmo que o último dia de aula pudesse se tornar inesquecível, nem tudo seria igual: seria o fim da era Covid. As escolas se organizam, separam as saídas entre as diferentes classes e tomam precauções para evitar confusão e aglomerações. Muitos professores se concentram nos dias no parque ou no cinema, em caminhadas ou aulas ao ar livre.