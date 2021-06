O Facebook suspende Trump por dois anos. Bilionário: ‘Abuso insuportável’

Site de rede social do Facebook Anuncie a suspensão de contas Donald Trump De sua plataforma e Instagram até 7 de janeiro de 2023. Isso significa que o ex-presidente dos Estados Unidos não pode voltar a usá-lo antes das eleições de meio de mandato de 2023. Mas apenas se a empresa de tecnologia considerar que o risco para a segurança pública acabou.

Decisão do Facebook

O prazo definido pelo Facebook não é acidental. Exatamente dois anos depois que o bilionário foi banido da rede social por seus comentários que incitaram as massas a invadir o Congresso em 6 de janeiro. Do ponto de vista puramente técnico, passados ​​os dois anos acima mencionados, o Facebook determinará a possibilidade de reintegração avaliando “ Perigo para o Segurança Pública “

no caso de haver Suspensão No entanto, se for confortável, Trump não estará livre para fazer o que quiser. O antecessor de Joe Biden continuará sujeito a Penalidades estritas “No caso de novas violações, uma postagem que apareceu na mesma página do Facebook explicou.” Sabíamos que quaisquer sanções que pudéssemos ou não implementar seriam controversas. Sabemos que a decisão de hoje será criticada por muitos políticos da oposição, mas nosso trabalho é tomar decisões O vice-diretor de assuntos globais do Facebook escreveu: Nick Clegg.

Trump: ‘Um insulto a 75 milhões de americanos’

É relatado que as sanções contra Trump foram tomadas no contexto de Novas instruções Foi criado pelo Facebook contra figuras públicas para marcar a violência e os tumultos. De qualquer forma, a resposta do ex-presidente não tardou a chegar. “ Eles não deveriam ter permissão para fugir dessa vigilância e silêncio. Venceremos no final, nosso país não pode mais aceitar esse abuso “Trump comentou com uma declaração escrita referindo-se à rede social. Em detalhes, identifique Trump” maldição para o registro 75 milhões de pessoas Quem votou em nós A decisão do Facebook de estender a suspensão de suas contas.

O Washington Post Anunciou a intenção da rede social de reprimir políticos que violam as regras da empresa sobre discurso de ódio خطاب. Assim, o ponto de inflexão, segundo fontes do jornal norte-americano, deve levar o Facebook a não considerar o noticiário um fator. Onde houver exceções, elas serão relatadas publicamente pela empresa. As novas políticas, que estão em linha com as recomendações da Comissão de Fiscalização, preconizam também a promoção de processos mais transparentes sobre as penalidades para contas que violem as regras.