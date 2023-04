DER SPIEGEL: “Membro do conselho da Porsche SE oferece a Putin para reviver a indústria automobilística da Rússia”

O Grupo Volkswagen e a holding que controla, e Porsche SEEles se distanciaram dele. e o interessado, Lobo Siegfriedum empresário austríaco de 65 anos, optou pelo silêncio cauteloso em relação ao artigo no semanário oficial. Der Spiegel O que indica que ele enviou uma mensagem ao Presidente da Rússia, Presidente russo Vladimir PutinPara reconstruir a indústria automobilística no país.

As fórmulas escolhidas não deixam dúvidas. de Wolfsburg A alta direção informou que “não tinha conhecimento” da carta ou de seu “conteúdo perturbador”, enquanto de Estugarda Ele explica que “não sabia e não sabia da referida carta”. grau de embaraço da carta nos próximos dias com quaisquer renúncias (pedidos ou ofertas) de Wolf, um dos poucos membros que não são advogados Deformação Porsche E Bish que compõem o conselho fiscal da holding que controla a gigante automobilística alemã.

Desde 2019, Wolf atua no conselho de administração da empresa financeira familiar e de sua família links com o Rússia Eles foram e são conhecidos. Em 2010 ele deixou seus cargos na Magna para se tornar Presidente do Conselho Fiscal da Magna máquinas russas do oligarca Deripaskas, a mesma posição que ele concordou em cobrir em Sberbank Europe AG, uma subsidiária do Velho Continente do maior banco russo. Em janeiro de 2016, foi condecorado com a Ordem da Amizade, que instituiu há quase 30 anos. Boris Yeltsin Recompense pessoas de qualquer nacionalidade que sejam particularmente merecedoras de melhorar as relações com a Federação Russa e sua população.

com o seu cartaque remonta a janeiro passado e cuja existência ninguém negou (Der Spiegel deixou claro que eles testemunharam), lobo ofereceu ajuda a coloque dentro reconstruirindústria automobilística nacional, que foi duramente atingida pelas sanções, que também custaram retirada do mercado (-59% para pouco mais de 626.000 unidades) para grandes fabricantes estrangeiros. A situação atual está abrindo caminho casas chinesasdeixou sem competição.

o chão O lobo espera um relançamento do ‘lendário’ Marca russo E VolgaE, de forma mais geral, para atender às “necessidades dos consumidores por veículos confiáveis ​​e de alta qualidade”, produzindo nas duas fábricas em que o Grupo Volkswagen opera, os dois Kaluga Baseado em Nizhny Novgorod. A premissa inclui a agregação modelos Skoda Como Rapid, Octavia, Kodiaq e Karoq, porém, com design russo.

O coração do projeto é Promaftoconsalt, uma empresa russa de propriedade do próprio Wolf. parceiro industrial será gásque se preocupava em montar os carros do grupo alemão depois que Putin invadiu a Ucrânia e foi alvo da comunidade internacional ocidental. Wolf escreve que a operação “forma a base para o desenvolvimento da indústria automotiva autônoma e moderna na Federação Russa” e resultará na criação de 12.000 veículos. Carreiras. No entanto, um membro do conselho da Porsche SE também está pedindo um linha de crédito pelo governo russo pelo equivalente 800 milhões do euro.

A passagem que enfurece o Grupo Volkswagen é aquela em que Wolff prevê que “Acordo substancial A PromAvtoKonsalt estava na verdade entre os potenciais compradores dos ativos russos do Grupo Volkswagen, que, no entanto, teria decidido vender pelo menos o local de Kaluga para Avilon. Se ao menos os líderes do grupo e a empresa financeira que ele controla não soubessem algo sobre o carta e Wolff estava agindo individualmente, é improvável que o diretor pudesse permanecer no conselho de supervisão da Porsche SE. A menos que ele fosse o remetente de algum tipo (improvável) de “ramo de oliveira” para investigar a possibilidade de sua recuperação relações com o Ocidente e com a Europa.