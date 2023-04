Irã, repressão de mulheres reveladas: uma instalação de câmera coletiva

A repressão às mulheres no Irã continua. As autoridades iranianas começaram a instalar câmeras em locais públicos para identificar as mulheres que violam a obrigação de usar o hijab. A polícia disse que as mulheres identificadas receberão uma mensagem sobre as consequências de não usar o lenço na cabeça. A polícia disse que a iniciativa deve ajudar a prevenir a “resistência à lei do véu”.

Depois que Mohsa Amini morreu em 16 de setembro sob a custódia da polícia moral em Teerã, o país passou por meses de protestos liderados por mulheres, que depois foram reprimidos de forma sangrenta. Desde então, mais e mais mulheres pararam de cobrir a cabeça com lenços, principalmente nas grandes cidades, apesar do risco de prisão. Um comunicado da polícia divulgado por agências de notícias estatais disse que o sistema estava usando as chamadas câmeras “inteligentes” e outras ferramentas para identificar e enviar “documentos e mensagens de advertência aos infratores da lei do véu”. A polícia descreveu o lenço de cabeça como “um dos alicerces da civilização da nação iraniana” e instou os donos de restaurantes e lojas a cumprir as regras por meio de “inspeções diligentes”.

Ataques públicos a mulheres descobertas não são incomuns: na semana passada, um vídeo de um homem jogando iogurte em duas mulheres descobertas se tornou viral na Internet, e as duas mulheres foram posteriormente presas sob a lei do véu. O homem também foi preso. Mas o chefe do judiciário do Irã, Gholamhossein Mohseni-Eje, alertou que uma repressão generalizada pode não ser a melhor maneira de encorajar as mulheres a seguir as regras. “Os problemas culturais devem ser resolvidos por meios culturais… Se quisermos resolver esses problemas com detenção e encarceramento, os custos aumentarão e não veremos a eficácia desejada”, disse Al-Amin.