O papel (potencial) de outra Turquia – Corriere.it

Para uma Europa sem sangue e impotente, que não tem filhos e não sabe como se defender, a presença de uma Turquia livre e democrática como aliada nas fronteiras orientais seria um golpe de sorte pungente. Como todos os acasos, é improvável; Mas não é impossível. Pela primeira vez desde que venceu as eleições de outubro de 2002, Recep Tayyip ArdugPode ganhar. Sejamos claros: vencer um autocrata nas pesquisas é muito, muito, muito difícil.

Assim, Erdogan tem mais chances de vencer no final, legalmente ou não, apesar das pesquisas mostrarem sua derrota. Mas desta vez a oposição é séria. Os seis principais partidos se uniram na Nation Alliance e apresentaram um candidato conjunto, Kemal KilicdarogLaw, líder do Partido Republicano do Povo conhecido como Turco Gandhi, por seus modos ascéticos e por liderar uma marcha pacífica de Ancara a Istambul, contra a prisão de parlamentares e jornalistas que rompem com o regime.

Nestes vinte anos, ó UrdugE gradualmente conduziu Türkiye para fora do Ocidente. A Europa tem as suas responsabilidades. Ele enganou a parte mais avançada da opinião pública, que longas negociações não levariam a nada: a Alemanha nunca teria admitido a Turquia na Europa, não teria que deixar todos os turcos entrarem livremente, mas também não poderia ver sua liderança enfraquecida por tal país o importante. Hoje a Turquia será o país mais populoso da União – mais de 85 milhões de habitantes, e em crescimento -, o maior – muito maior que a Alemanha e a Itália juntas – e, após a saída do Reino Unido, de longe o mais poderoso militarmente. Não só: sempre foi um país estratégico, uma ponte natural entre o Mediterrâneo e a Ásia Central, entre o Médio Oriente e o Mar Negro, marcado pela guerra na Ucrânia, na qual desempenhou e desempenhará um papel importante. Com a Itália, os laços de ódio e amor se tornaram seculares: hoje, também graças ao trabalho da Embaixada, somos o segundo parceiro comercial europeu depois da Alemanha, com um superávit de mais de um bilhão de euros. READ O Prêmio Nobel de Medicina é concedido a Svante Papau por suas descobertas sobre o genoma dos neandertais

Claro, a principal responsabilidade pelo eclipse crescente é de Arduga. E seu AKP, aclamado como uma espécie de DC islâmico, revelou-se Uma máquina de repressão que subjugou e reprimiu a imprensa livre, protestos populares, mulheres, escritores e até generais do exército, que desde a época de Mustafa Kemal «Ataturk» era considerada uma fortaleza do secularismo. Na política externa, Erdogan negociou uma troca não muito nobre com a Europa entre refugiados e dinheiro (embora deva ser lembrado que os turcos receberam meio milhão de afegãos e quatro milhões de sírios). Ele chegou perto da Rússia e da China. intervenção na Líbia e na Síria. Ele engajou suas energias em um duelo de longa distância com seu rival Fethullah “Vito” Gulen, que de seu exílio na Pensilvânia tentou em vão eliminá-lo. perseguiu os curdos. O homem certamente tinha grandes qualidades políticas: talento, carisma e crueldade; E ainda é muito popular, especialmente na vasta província da Anatólia. Mas ele frustrou o potencial de desenvolvimento de seu povo e humilhou as melhores forças da nação, que agora o odeiam. Não é por acaso que os prefeitos das três cidades do país apoiam seu adversário: Ancara, a capital; Esmirna, o porto grego ao qual o Apóstolo João acompanhou a Madona residência; E Istambul é a cidade onde Ordu está localizadagEle nasceu e foi seu prefeito, mas há muito tempo virou as costas para ele.

A votação ocorre no dia 14 de maio para as eleições parlamentares e no primeiro turno das eleições presidenciais; Escoamento potencial após duas semanas. ironicamente, Para KılıçdarogVai ser mais fácil para lu vencer na primeira rodada; Em segundo lugar, a força de mobilização e manipulação do regime pode ser fatal. Mas nos últimos dias, com suspeita repentina, surgiram mais dois candidatos: Muharram oNCE, também do Partido Republicano, que Erdogan já havia derrotado em 2018, Sinan Wga, que foi a vítima do sacrifício em 2013. Eles alcançaram as 100.000 assinaturas necessárias em poucos dias; Atrás desse degrau, alguém viu a mão de Erdogan. Ambos não têm chance de serem eleitos; Mas pode enfraquecer o consenso necessário em Kilicdaroglu para vencer já no dia 14 de maio. READ Sem entender o sinal durante o bungee jumping, a garota pula da ponte sem cordas e morre

O líder da oposição também é apoiado pelos curdos, que desistiram de dar voz ao seu candidato. Resta saber se os curdos odeiam ErdogE, eles vão se reunir para outro candidato. E se o voto curdo for decisivo no segundo turno, mais eleitores nacionalistas podem se unir ao autocrata. Também KılıçdarogEle é um alauíta e pertence a uma corrente minoritária do Islã de origem xiita, que não é apreciada pelos sunitas, que constituem a grande maioria na Turquia.