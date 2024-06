O Hamas vê o roteiro israelense de forma positiva – Notícias

“O Hamas vê positivamente” o roteiro israelita rumo a um cessar-fogo anunciado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, após cerca de oito meses de guerra em Gaza.

“O Hamas vê positivamente” o conteúdo do discurso de Biden na sexta-feira sobre um “cessar-fogo permanente e retirada das tropas”. Israelenses de Gaza, reconstrução e trocas de prisõesRay”, afirmou o Movimento Islâmico Palestino em comunicado.

Biden está a pressionar o movimento islâmico para que aceite o “roteiro” proposto por Israel para parar o conflito em Gaza e permitir a libertação dos reféns. O presidente americano voltou a campo com força com um discurso na Casa Branca para dizer isso “É hora desta guerra acabar”Dirigindo-se em particular à facção islâmica palestiniana, após meses de pressão sobre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

Biden, cujo discurso foi transmitido ao vivo pelos principais meios de comunicação de Israel, anunciou que o Estado judeu “propôs ao Hamas Um roteiro para um cessar-fogoEle explicou que a proposta consiste em: Três etapasA primeira, com duração de seis semanas, com “um cessar-fogo total e completo, a retirada das forças israelenses de todas as áreas povoadas de Gaza e a libertação de um certo número de reféns, incluindo mulheres, idosos e feridos, em troca de a libertação de centenas de prisioneiros palestinos.” . O Presidente dos EUA acrescentou que nesta fase, os civis palestinianos poderão regressar às suas casas e bairros em todas as zonas de Gaza, incluindo o norte, explicando que a ajuda humanitária aumentará.

A segunda fase prevê “a cessação definitiva das hostilidades”. Com base nas negociações que decorrerão na primeira fase e, por último, na terceira fase, na qual terá início um “importante plano de reconstrução” do sector.

O chefe da Casa Branca acrescentou que o acordo “será alcançado Todos os reféns estão na casaIrá proteger Israel e formar um governo melhor para Gaza sem o Hamas no poder. O acordo estabelece as bases para uma solução política que proporciona um futuro melhor tanto para israelitas como para palestinianos”, um caminho claro que, na opinião de Biden, parece forçar o Hamas a dar uma resposta igualmente clara.

Netanyahu Ele confirmou que havia designado a equipe de negociação para “apresentar um plano para conseguir a libertação dos reféns”, mas o Gabinete do Primeiro Ministro esclareceu isso. “A guerra não terminará até que todos os objetivos definidos sejam alcançados.”Incluindo “eliminar os militantes do Hamas e o governo”.

A intervenção do Presidente dos EUA ocorreu no mesmo dia em que o exército israelita anunciou pela primeira vez, após semanas de combates, que se tinha deslocado para o centro da cidade. Rafa. O porta-voz militar falou de um “desenvolvimento” gradual na batalha em curso na Cidade de Gaza, no extremo sul da Faixa. A operação também diz respeito ao “Corredor Filadélfia”, a faixa de terra que corre ao longo da fronteira com o Egipto, em Gaza, que está agora sob controlo israelita e onde a pressão está a aumentar. O porta-voz explicou que o objetivo do exército é eliminar as estruturas do Hamas também através de forças especiais que conduzem operações “direcionadas” a partir dos arredores do centro.

Rafah continua, portanto, a ser um centro estratégico, não só do ponto de vista militar, mas também, no seu ponto de passagem, para a entrada de ajuda humanitária. No enclave palestino. O Egipto denunciou a rejeição de Israel aos camiões de ajuda para Gaza enviados do Egipto através da passagem de Kerem Shalom, onde são realizadas inspecções de segurança. A razão, segundo fontes no Cairo, é a retomada dos confrontos armados entre Israel e o Hamas na região e perto de Rafah, no lado palestino. As mesmas fontes acrescentaram que os trabalhadores da passagem de Rafah, do lado egípcio, confirmaram por este motivo o regresso de dezenas de camiões de ajuda humanitária aos armazéns logísticos do aeroporto.

Para a pergunta É possível que haja uma reunião tripartida entre Egito, Israel e os Estados Unidos hoje no Cairo Concordar em reabrir a travessia por um curto período. O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, denunciou que a situação humanitária dos residentes de Gaza continua catastrófica e descreveu o encerramento da passagem fronteiriça de Rafah como um “problema real”.

