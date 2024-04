Bispo esfaqueado na polícia de Sydney: um ato de terrorismo – notícias de última hora

A polícia australiana confirmou que o esfaqueamento de um bispo ortodoxo numa igreja na periferia oeste de Sydney por um rapaz de 15 anos foi um “ato de terrorismo”. As autoridades explicaram que o motivo era religioso e apelaram à indignada comunidade local para que se acalmasse. “Depois de analisar todo o material, declarei que se trata de um incidente terrorista”, disse a comissária de polícia de NSW, Karen Webb, em entrevista coletiva.



Webb disse que o ataque foi considerado um ato de “extremismo” de motivação religiosa que aterrorizou o público, tanto os paroquianos como as pessoas que assistiam à missa que foi transmitida ao vivo online. Webb disse que o suspeito era “conhecido da polícia”, mas não constava de nenhuma lista de vigilância terrorista. Ele acrescentou que os policiais que responderam ao incidente logo foram atacados por pessoas furiosas fora da igreja. “As pessoas usaram o que tinham disponível na área, incluindo tijolos, concreto e barricadas, para atacar a polícia e realizar ataques com foguetes contra a polícia, seus equipamentos e veículos.” Os policiais feridos foram levados ao hospital durante a noite, disse Webb, sem fornecer números. Ele acrescentou que a multidão danificou vinte veículos da polícia. “Isto é inaceitável e aqueles que participaram nos tumultos podem esperar que alguém lhes bata à porta.



Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã, mas iremos encontrá-lo e iremos prendê-lo”, assegurou Webb.









