Jacques e Gabriella de Mônaco em festa de Natal com o padre Alberto, Pierre Casiraghi, Beatrice Borromeo e seus primos mais novos … A mãe de Charlene está distante e “exausta”

Jacques e Gabriella abrem sua Vila de Natal em Mônaco como todos os anos. Mas este é um certo ano e mais triste do que o normal para eles: desta vez, a mãe Charlene Wittstock não estava por perto. “É exaustivo”, diz o príncipe Albert, que acompanha os filhos à festa do principado. Com ele estão sua irmã Carolina, Pierre Casiraghi e Beatrice Borromeo com seus filhos, e primas gêmeas, sobrinhos de Charlene – foto | Vídeo

“Exaustão física e psicológica” – É um Natal cheio de saudades do Principado. Charlene está ausente há quase um ano: do exílio forçado na África do Sul para cirurgias e convalescença (pesquisar) Quando ele retorna a Mônaco antes de partir para a Suíça, onde está hospitalizado, a princesa sempre esteve fora. E quem sabe como poderá comemorar o sétimo aniversário dos filhos, 10 de dezembro. Charlene está realmente exausta. Estresse geral, físico e mental “, diz o marido Alberto A Paris Match. “Ele não sofre de nenhuma doença incurável. Não é uma questão de casal”, repete o príncipe. “Nossos cônjuges não estão em perigo, quero deixar este ponto claro.”

“Nos deixe em paz” – “O problema são as consequências de todas as operações dos últimos meses.” Charlene precisa de “paz, descanso, calma”, continua Alberto, que fez um apelo aos meios de comunicação: “Digo-lhe com gentileza: deixe-a em paz, deixe-nos um pouco em paz”. Ela concluiu que os gêmeos são “próximos a ela, enviando-lhe muito amor”. E a vida para eles certamente não poderia parar. A inauguração da Vila de Natal, com todos os membros da família Grimaldi próximos a eles, é um momento de alegria. Mas o natal é doce …

