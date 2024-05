A última tendência de Trump: “Só mentiras sobre ele”. Show de rua de De Niro: “Dirty Cheating”

Do nosso correspondente

NOVA IORQUE – “Michael Cohen mentiu para você!” Repita várias vezes No discurso de encerramento, Todd BlancheO advogado de Trump olha nos olhos dos jurados. A sigla GOAT (Greatest of All Time) nasceu para se referir aos atletas mais fortes do mundo. Blanche permaneceu em silêncio com Cohen – A principal testemunha da acusação no julgamento sobre pagamentos à estrela pornográfica Stormy Daniels – O termo Schadenfreude“O maior mentiroso de todos os tempos”: O maior mentiroso de todos os tempos.

Além disso, é uma estratégia típica dos processos judiciais americanos Cause uma boa impressão nos juízes com um slogan, como fez o advogado de defesa Johnnie Cochran no julgamento de OJ Simpson com a rima “Se não cabe, você deve absolver” (Se não cabe – disse ele em referência à luva manchada de sangue – você deve absolver). Ontem, a defesa (duas horas e meia), depois a acusação (4 horas e meia) Eles apresentaram seus argumentos finais. Agora cabe aos jurados decidir se Trump é culpado ou inocente de esconder US$ 130 mil de Stormy Daniels com a intenção de cometer fraude e interferir nas eleições de 2016.

A defesa atacou a credibilidade de Cohen, que no passado mentiu em tribunal e ao IRS e roubou à Organização Trump: Blanche negou que houvesse uma “conspiração”. O que incluiu Trump suprimindo notícias negativas sobre ele com a ajuda de um tablóide (“Toda campanha eleitoral neste país é uma conspiração. É a eleição, não um crime”). Blanche não apenas disse que Trump era inocente, ela também disse isso Ele foi vítima da chantagem de Stormi. Ele até mencionou a “mesquinharia” de Trump (ele é conhecido por não pagar seus advogados) para explicar isso Ele nunca teria concordado em pagar a Cohen $ 130.000 Ele pagou a Stormi, dando-lhe US$ 420 mil para cobrir também os impostos, alega a acusação. READ Como limpar as paredes da cozinha em minutos sem produtos químicos

Blanche concluiu que se tratava de “custos legais reais”.. Trump, que estava muito atento, virou a cadeira para olhar para ele e para os jurados. A acusação viu-se forçada a defender a credibilidade de Cohen. “O fato de um conspirador ter roubado do outro não nega a existência da conspiração”, disse o promotor distrital Joshua Steinglass. Ele acrescentou que o que Cohen diz sai Apoiado por documentos e evidências circunstanciais; Mas também é verdade que nunca o teria convidado a prestar depoimento se não o considerasse necessário.

O seu testemunho é o único testemunho direto que Trump tinha conhecimento sobre os pagamentos e as suas intenções. Ontem fora do tribunal, as campanhas eleitorais de Biden e Trump se chocaram de forma inédita. O primeiro convocou uma conferência de imprensa Com Robert De Niro, que emprestou sua voz a um recente comercial anti-Trump. Mudança de estratégia depois de evitar falar do julgamento.

Quando questionado por um repórter por que houve um evento no tribunal, o porta-voz de Biden respondeu: “Não por causa do que está acontecendo lá dentro, mas por causa de todos vocês estarem aqui.”. O porta-voz de Trump respondeu, dizendo: “Depois de dizer durante meses que a política não tinha nada a ver com este processo, eles organizaram um evento de campanha e o melhor que puderam fazer foi apresentar um representante completo”.

De Niro Trump criticou: “Incorporador imobiliário vigarista sujo disfarçado de figurão”, “Condenado a dois quarteirões daqui por agressão sexual”, O “tirano” que destruirá Nova York e “o mundo” E o ator quer vê-lo atrás das grades. Os fãs de Trump gritavam: “Nós te odiamos!”, “Pedofilia!” “Vocês são gangsters”, disse ele.

