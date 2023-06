O ministro da Segurança foi demitido

Acesso ao artigo e a todo o conteúdo do site Com um aplicativo dedicado, newsletters e atualizações ao vivo.

a O massacre de mulheresque ocorreu no cenário do Inferno de Dante. Pelo menos 41 reclusos (talvez mais) morreram ontem Prisão Feminina de Temaraem Honduras, a cerca de 25 quilômetros da capital Tegucigalpa. A hipótese mais confiável, baseada no trágico acontecimento, fala de um possível confronto entre gangues rivais. A informação foi divulgada pelo jornal local La Prensa. entre as vítimas, 25 morreram de queimaduras graves, enquanto outros 16 morreram de projéteis explosivos. Cinco prisioneiros que sobreviveram ao massacre foram levados ao Hospital Escuela em Tegucigalpa.

Teorias sobre o massacre

O drama explodiu quando alguns detentos atearam fogo na cela que abrigava alguns detentos da quadrilha adversária. Talvez um ato de retaliação faça parte da animosidade que vê os componentes do adversário Distrito de Bandla 18 e os de Mara Salvatrucha, sempre brigando pelo controle do chão e do bastão. No entanto, não se pode descartar que possa ter sido um ato demonstrativo, em resposta às severas medidas tomadas pela Secretaria-Geral de Segurança nos centros penais, implementadas após os inúmeros casos de desavenças que foram registrados em todo o país em os últimos dois meses.

Certamente há apenas a brutalidade da carnificina: as chamas, os tiros, os cadáveres queimados vivos, os gritos de desespero, as sufocantes colunas de fumaça. Uma ala do edifício foi completamente destruída. Inúmeras imagens de terror circularam na web durante essas horas: cadáveres aparecem empilhados e espalhados em diferentes áreas da prisão. A maioria deles são irreconhecíveis.

reação das instituições

De acordo com a porta-voz do procurador-geral, Yuri MoraCinco equipes forenses chegaram ao local. No momento, até mesmo o número exato de vítimas é incerto. “Quando há corpos carbonizados, é mais difícil identificar os corpos – disse – mas é feito com DNA, dentes ou com vestígios óbvios.”

O prédio da prisão de Tamara abriga cerca de 900 detentos no total. Muito disso se transforma em cinzas. Vice-Ministro da Segurança, Julissa Villanuevadeclarou estado de emergência na prisão e que um “punho de ferro” seria usado para proteger a instalação: vários policiais e militares foram postados em torno do perímetro da prisão.

Ontem o Presidente de Honduras, Xiomara CastroEle anunciou no Twitter: “Procedimentos

Medidas radicais “no caminho, dizendo que estava” chocada com o monstruoso arnivisin “, que, segundo ela, “teria sido planejado pelas gangues sob o olhar e a indulgência das autoridades de segurança”. Em seu lugar está o olho de Castro Gustavo Sanchez. Leia o artigo completo

