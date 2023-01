para Marcus Emarezius

A mídia próxima ao Kremlin e diplomatas de Moscou responderam enviando os tanques, tirando a poeira da retórica histórica da Guerra Fria

A Rússia não aceitou bem, e como poderia. «Meu machado pochoronim!». Muitos usuários do Tsargrad, o site de informações ultranacionalista, acessam o site popular “Nós vamos enterrar você!” Usado em 1956 por Nikita Khrushchev Durante um discurso perante os embaixadores do bloco ocidental. Mas aqui agora Estamos muito longe da Guerra Fria, pelo menos a julgar pelos tons. Não desde ontem, mesmo que fosse Quase uma decisão conjunta de enviar tanques foi tomada pelos Estados Unidos e Alemanha Foi lido e apresentado como prova irrefutável de uma luta contra as “potências in” americanas e europeias, inimigas de sempre, com a Ucrânia ao fundo, como se fosse um detalhe.

em ordem cronológica, A primeira reação veio de Washington. O embaixador russo Anatoly Antonov, ex-vice-ministro da Defesa e depois das Relações Exteriores, escreveu em seu canal oficial do Telegram:Os Estados Unidos estão constantemente elevando o nível de ajuda militar ao seu governo fantoche (…). Muitos de seus especialistas até admitem que estão travando uma guerra por procuração contra nosso país. A esta altura, deve ficar claro quem é o verdadeiro agressor no atual conflito.

Quer seja descartado de forma um tanto agressiva, repetido em programas de entrevistas ou pelo mais agressivo dos políticos, a mensagem é esta. Fora da Rússia parece uma inversão de papéis, mas dentro dela é um tema com muito controle. Ontem, Santa Tatiana, comemorou o Dia do Estudante. Vladimir Putin não fez nenhum comentário direto sobre o leopardo e seus arredores. Mas Lomonosov manteve sua aula de história para alunos da Universidade de Moscou, deixando claro As unidades militares localizadas na Alemanha como forças de ocupação devem ser consideradas como datando do final da Segunda Guerra Mundial. “Saímos voluntariamente, inaugurando o fim desse estado de posse. Por outro lado, os Estados Unidos não.” READ Imprudente, além do encontro - Libero Quotidiano

Quanto ao registo e riqueza, refira-se o comentário do ex-presidente Dmitry Medvedev, que aceitou o mergulho e equacionou a possibilidade de fornecer submarinos a Kyiv temperados com referências não totalmente claras a submarino Amarelo Por The Beatles, ele escreveu em seu perfil no Telegram que o apetite vem com a alimentação. «E para quem sofre de bulimia, a sensação de fome é infinita. Assim, os terríveis chefes da Pequena Rússia sempre querem mais. Mais veículos, carros e canhões. Todas as armas que o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse “irão queimar como outras armasMas vão custar muito mais caro, com o preço que, como sempre, vai ser pago pelos europeus, não pelos americanos.”

Existem muitas frases e todas elas têm o mesmo conteúdo. Konstantin Gavrilov, chefe da delegação russa da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa em Viena, se destaca pela originalidade. “Leopard 2 e carros blindados americanos são equipados com projéteis de núcleo de urânio, cujo uso leva à contaminação do solo, como aconteceu na Iugoslávia e no Iraque. A possibilidade de fornecer tais equipamentos a Kyiv será avaliada como o uso de bombas nucleares sujas contra Rússia, com todas as consequências que daí possam advir».

Quando se passa das palavras para a ação, para o que o envio de tanques mudaria na estratégia russa, a sabedoria parece prevalecer. Sob a bandeira de esperar para ver. Segundo o especialista militar Andrei Frolov, as declarações de ontem são apenas fumaça e espelhos para a mídia. A decisão final será tomada no próximo mês e meio, com base na situação nos campos de batalha. Se o exército ucraniano estiver perto de se render, Kyiv não receberá nada.” E o general de três estrelas Vladimir Shirkin, ex-comandante-em-chefe das forças terrestres da Rússia, também não tem pressa. tripulações para esses tanques. A menos que sejam. Eles pretendem enviar soldados americanos e alemães. Mas então será a terceira guerra mundial que eles tanto temem. Em caso, O conhecido apresentador de TV Vladimir Solovyov cuidou de seus negócios, argumentando no horário nobre que Berlim deveria ser bombardeada. “Nós vamos enterrar você.” Mas ele diz que deve ser feito agora. sem esperar nem por um momento. READ A menina desaparece enquanto corre. Talvez "sequestrado por uma seita", Alemanha tremendo