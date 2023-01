‘Repatriação aumentada’: a vigilância da UE sobre a emergência dos migrantes

no arquivo imigração Parece que a grande novidade chegou hoje de Estocolmo. Primeiro as declarações do Ministro do Interior holandês, Eric van der Burgh, que abriu a possibilidade de um muro entre a Turquia e a Bulgária. Essa é a possibilidade mencionada anteriormente pelo chanceler austríaco ontem. Carl NehammerDe acordo com o qual o limite deve ser selado. “ Fontes em Viena confirmaram posteriormente que a União Europeia deveria assumir a responsabilidade pela construção do muro que separa os territórios búlgaro e turco “.

Agora, as palavras do próprio Ministro do Interior sueco foram adicionadas, Maria Mallmer Steinegarda favor de trabalhar imediatamente para aumentar i Repatriamento. Um anúncio que não é secundário, tendo em conta que a Suécia é o atual presidente da União Europeia. Talvez não seja por acaso que as palavras do ministro sueco se somaram às palavras da presidente da comissão, Ursula von der Leyen.

“A migração é o desafio europeu ao qual devemos dar uma resposta europeia”, disse o CEO da Europa, “No ano passado, vimos um aumento nas demandas sobre nossa gestão de migração. A instabilidade geopolítica, as tendências demográficas e as mudanças climáticas estão aumentando as pressões A UE registou um aumento acentuado nas chegadas não migratórias de passageiros regulares nas rotas através do Mediterrâneo e dos Balcãs Ocidentais, os números mais elevados desde 2016. A gestão da migração também está no topo da lista de questões para as quais os cidadãos esperam uma resposta firme da UE.”

“Precisamos usar todas as ferramentas para aumentar os retornos”

“ Temos de passar das palavras aos actos relativamente ao regresso dos migrantes que não têm direito a permanecer na Europa, porque os números actuais são insuficientes e impedem alguns Estados-Membros de gerirem os recém-chegados. Foi assim que Maria Malmer Stenegaard apareceu pela primeira vez nas declarações que se seguiram ao Conselho de Ministros do Interior da Europa.

As palavras de um governo à frente da União Europeia nos próximos seis meses têm um peso significativo. Em primeiro lugar, porque a presidência rotativa europeia reconheceu o estatuto dificuldade em que existem diferentes governos comunitários.

Certamente não é uma circunstância óbvia. Com efeito, muitas vezes os países do Norte da Europa, não directamente envolvidos nos fluxos migratórios provenientes das rotas mediterrânicas, têm de algum modo questionado a existência deEmergência. Mesmo quando a taxa de declínio na Itália parecia muito alta, a solidariedade tangível nem sempre veio de Bruxelas ou dos governos da UE.

Nesse sentido, o governo sueco pode ditar uma mudança de ritmo, reconhecendo as graves dificuldades vividas por aqueles que mais do que ninguém são obrigados a conviver com o fenômeno da imigração. “ Todas as ferramentas devem ser usadas – acrescentou o ministro do Interior sueco – para atingir o objetivo de aumentar as repatriações. Quer sejam ferramentas diplomáticas, comerciais ou legais, bem como ajudas ao desenvolvimento “.

Ursula von der Leyen repetiu-o novamente. “ Ele disse que devemos intensificar a cooperação com os parceiros para melhorar a gestão da migração e repatriação. Em nosso financiamento externo, estamos superando significativamente a meta de 10% para gastos relacionados à imigração”.

Por que Estocolmo está pressionando pela repatriação?

Assim, a presidência rotativa da União Europeia trabalhará nos próximos seis meses para chegar a um um acordo na repatriação. Talvez a escolha sueca esteja relacionada a motivos relacionados à política interna e externa.

No plano interno, o governo de Estocolmo é chamado a dar respostas importantes aos eleitores que nele votaram justamente na esteira do fracasso do modelo sueco. maioria de centro-direita, sustentada pelo apoio externo do partido Democratas Suecos (à direita da cena política nacional), ele se concentra em uma dura repressão aos imigrantes ilegais e em políticas capazes de dificultar a entrada de outros imigrantes.

No front externo, no entanto, a questão da repatriação está no centro do debate europeu há anos. No último plano migratório apresentado pela Comissão Europeia, as políticas de retorno ocupam um lugar-chave.

Estocolmo anunciou, na véspera do início do semestre da sua presidência, através do seu embaixador em Bruxelas, que não tinha na sua agenda a aprovação de um novo regulamento de adesão sobre a gestão do fenómeno migratório. De fato, um novo plano não pode ser aprovado antes de 2024. No entanto, a Suécia pretende deixar sua marca trabalhando para regras mais claras e eficazes sobre os retornos.