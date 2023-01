Ucrânia e os russos lançam o míssil hipersônico Kinzhal – Mondo

“A agressão russa só pode e deve ser interrompida com armas suficientes. E o estado terrorista não entenderá mais nada. Armas no campo de batalha. Uma arma que protege nossos céus. Novas sanções contra a Rússia. Mas também devemos trabalhar mais ativamente para criar um tribunal sobre o crime de agressão russa contra a Ucrânia”. Assim disse o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em sua mensagem noturna. “Apenas as armas eliminam os terroristas. Em particular, estamos expandindo nossa aliança de tanques (há a decisão do Canadá hoje, obrigado). Já são 12 países.”

Dois aviões da Força Aérea Russa decolaram ontem de manhã da base de Machulyshi na Bielo-Rússia: anunciou o grupo de monitoramento bielorrusso Gayon, citando a mídia ucraniana. Estas são as aeronaves de vigilância MiG-31K e DRLO A-50U. De acordo com Belarus Gayon, o caça provavelmente está a bordo Foguetes Kinzal. Estes são mísseis balísticos hipersônicos capazes de voar a velocidades próximas a Mach 10 Desenhar trajetórias projetadas para satisfazer as capacidades computacionais de sistemas antimísseis opostos, reduzindo bastante a probabilidade de interceptação.

A Ucrânia interceptou e abateu 47 dos 55 mísseis lançados pelos russos. De acordo com o orçamento do exército mO país inteiro está sob ataque. Em Odessa, segundo as autoridades locais, duas infraestruturas energéticas não identificadas foram atingidas por mísseis russos. E as forças de defesa ucranianas afirmaram que “os mísseis também estão na direção de Vinnytsia e da região de Kyiv”, enfatizando que podem “mudar o curso”. Os líderes militares apelam à população para “ficar em abrigos. Acreditamos na defesa aérea”. “Alguns mísseis estão voando pela região de Kharkiv, outros por Vinnytsia em direção ao oeste”, disseram as forças ucranianas em uma atualização de telegrama. De acordo com equipes de resgate, pelo menos 11 pessoas foram mortas nos ataques de mísseis russos ontem.

Observadores da Agência Internacional de Energia Atômica relataram que Explosões poderosas ocorreram perto da Usina Nuclear de Zaporozhye Foi ocupada pelos russos durante o massivo ataque com mísseis lançado ontem pelas forças de Moscou sobre a Ucrânia: a informação foi anunciada pelo diretor-geral da agência da ONU, Rafael Grossi, conforme noticiado pelo Guardian. Por sua vez, Renate Karcha, assessora da agência russa que opera as usinas nucleares do país – Rosenergoatom – disse que as alegações de Grossi eram infundadas, chamando-as de “provocação”.

agencia ansa O nome significa “punhal” em cirílico. É capaz de atingir altas velocidades acima de 5 vezes a velocidade do som, evitando ataques inimigos. Foi usado pela primeira vez na guerra da Ucrânia. Pode atingir mais de 12.000 quilômetros por hora perto de seu alvo (ANSA)

Suprimentos militares do Ocidente

A Alemanha planeja entregar seus tanques Leopard à Ucrânia “no final de março e início de abril”.E De acordo com as previsões do governo alemão. O anúncio ocorre em um dia marcado por ataques contínuos em todo o país. “Estou convencido de que a Polônia entregará tanques Leopard à Ucrânia dentro de algumas semanas.” A afirmação foi feita pelo vice-ministro da Defesa Nacional, Wojciech Skurkiewicz, falando à rádio polonesa Radio Plus, que foi relançada pela mídia ucraniana. “Assim que os (ucranianos) estiverem treinados, estaremos prontos para entregar este equipamento ao lado ucraniano”, acrescentou o vice-ministro, observando que Varsóvia está pronta para enviar uma companhia (14 veículos) de tanques de fabricação alemã para Kyiv. .

Itália e França estão prestes a chegar a acordo

França e Itália estão perto de definir os detalhes técnicos para fornecer à Ucrânia o sistema de defesa aérea Samp-T. Foi o que disseram à Reuters duas fontes diplomáticas, embora não esteja claro – escreve a agência noticiosa no seu site – com que rapidez chegará a decisão final. O ministro da Defesa francês, Sebastien Licorne, viajará para a Itália amanhã para se encontrar com seu homólogo, Guido Crocito, segundo a Reuters. “Estamos finalizando o” acordo “com os italianos, não está longe”, disse uma fonte diplomática francesa.

Ajuda à Ucrânia do Fundo Monetário Internacional

O Fundo Monetário Internacional está considerando um pacote de ajuda de US$ 16 bilhões para a Ucrânia. A informação foi avançada pela Bloomberg, citando algumas fontes, segundo as quais o dinheiro servirá para satisfazer as necessidades do país mas também como catalisador de mais ajuda internacional. O programa de ajuda está vinculado a várias condições, incluindo o apoio do Grupo dos Sete principais países, credores e credores em Kyiv.

agencia ansa O presidente russo, Vladimir Putin, não considerou mais a possibilidade de manter conversações com seu colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, "que se prepara para a guerra há muito tempo". Isso foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citando agências russas.

Quedas de energia em Kyiv e Odessa

Kyiv no escuro. Isso foi anunciado por um operador de energia ucraniano: “A eletricidade foi cortada em Kyiv e em três regiões da Ucrânia como resultado dos ataques russos desta manhã.” Quedas de energia de emergência também ocorreram na região de Odessa. De acordo com o principal fornecedor privado da Ucrânia, as interrupções de energia podem durar vários dias devido a danos à infraestrutura , explicou Dtek. energia na região devido aos ataques russos de hoje, o trabalho de reparo pode demorar muito.

Zelensky, Putin não é ninguém

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse em entrevista à Sky News que “não estava interessado” em se encontrar com Vladimir Putin para negociações de paz. O presidente russo é um “ninguém”, vive em uma “bolha de informação” e não sabe o que está acontecendo no campo de batalha. Conhecer Putin “não é interessante para mim. Não é interessante conhecer, não é interessante conversar. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com ele no formato da Normandia, isso foi antes da invasão: eu o vi dizer uma coisa e então ele disse que fez outro”, explicou Zelensky. “Não consigo entender: as decisões são dele ou de outra pessoa? Então eles se encontraram para quê, apertaram as mãos? Eu não estou interessado. eles falaram? Eu realmente não entendo quem toma as decisões na Rússia.” “Depois da invasão massiva da Ucrânia, ninguém voltou, ninguém para mim.”

a posição de Trump

Donald Trump entra na guerra na Ucrânia com a perna reta, criticando a decisão de Joe Biden de enviar tanques para as forças de Kyiv. “Primeiro vêm os tanques, depois as ogivas nucleares”, ele canta em um post em seu site de mídia social, Al-Haqiqa. “Precisamos acabar com essa guerra maluca agora. É fácil assim.”

Sanções a Wagner

O Departamento do Tesouro dos EUA impõe sanções ao Wagner Group, que considera uma “organização criminosa transnacional”. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que as sanções limitariam ainda mais a capacidade do presidente Vladimir Putin de “armar sua máquina de guerra”.