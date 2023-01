Memphis, afro-americano assassinado por agentes: vídeo chocante divulgado

Para ser exato, foram divulgados quatro vídeos, feitos pelas filmadoras dos próprios policiais uniformizados. Imagens de arquivo aparecem Espancamento brutal de afro-americanosque ocorreu depois que o jovem de 29 anos foi suspenso por suposta direção imprudente.

O vídeo da Bodycam mostra o jovem de 29 anos que foi preso após uma tentativa de fuga sendo mantido no chão, Ele foi severamente espancado pelos policiais por três minutos Ela grita e liga várias vezes para a mãe.

Um clipe mostra os policiais puxando Nichols do banco do motorista de seu carro enquanto ele grita: “Droga, eu não fiz nada … só estou tentando chegar em casa” e o força a cair no chão enquanto ordena que ele minta. para baixo em seu carro. estômago, Ele borrifa o rosto com spray de pimenta. Nichols se liberta, se levanta e caminha por uma rua enquanto os policiais o perseguem e disparam armas de choque contra ele.

Outro vídeo mostra uma altercação subsequente depois que os policiais procuraram Nichols novamente e o espancaram. Dois policiais são vistos agarrando-o enquanto um terceiro o chuta Um quarto é atingido pelo que parece ser um faloantes que outro agente o espanque.

Depois que o vídeo foi lançado, protestos eclodiram em muitas cidades dos Estados Unidos. Em Memphis – relatos da mídia local – os manifestantes bloquearam a ponte Interestadual 55 que cruza o rio Mississippi e leva ao Arkansas. Em Washington, dezenas de manifestantes se reuniram no Lafayette Park, perto do Black Lives Matter Plaza, e na K Street enquanto em Boston marcharam pela Tremont Street, causando problemas de trânsito na cidade. Em Nova York, dezenas se reuniram na Times Square, e houve confrontos com várias prisões. A NBC relatou protestos também em Sacramento, San Francisco, Atlanta, Asheville, Filadélfia, Providence e Dallas.

Veio do presidente Joe Biden, que disse estar “zangado e profundamente triste” depois de ver as imagens. Um apelo à calma: “Os protestos são pacíficos.” Membros da família Nichols, que receberam um telefonema de Biden, e investigadores falaram de um Violência ‘desumana’ e ‘aterrorizante’ pelos policiais.