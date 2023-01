EUA: afro-americano morto por agentes, vídeo chocante divulgado – América do Norte

As autoridades de Memphis divulgaram um vídeo mostrando cinco policiais afro-americanos prendendo e espancando Tychos Nichols até a morte, também afro-americano. Imagens brutais e chocantes. O vídeo da Bodycam mostra o homem de 29 anos que foi preso após tentar uma fuga, agarrado e baleado por policiais enquanto gritava e chamava sua mãe várias vezes. Ele foi preso por direção perigosa.

a cinco policiais Eles foram acusados ​​de assassinato em primeiro grau, agressão, sequestro, má conduta e abuso em segundo grau. todo o mundo Ele já foi expulsoa. O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou sua consternação e pesar pelo incidente e instou o Congresso a aprovar a reforma da polícia. Protestos em Nova York e em muitas outras cidades americanas. Dois outros policiais de Memphis também foram suspensos enquanto aguardam investigações sobre sua conduta durante a prisão e espancamento de Nichols, de 29 anos, por cinco de seus ex-colegas afro-americanos.

Quatro vídeos do ataque

Em particular, há quatro vídeos postados pela cidade de Memphis sobre espancar agentes afro-americanos contra ela Fotos de Nichols, que morreu três dias depois de seus ferimentos. Um clipe mostra os policiais puxando Nichols do banco do motorista de seu carro, gritando: “Droga, eu não fiz nada…só estou tentando chegar em casa” e forçando-o a cair no chão enquanto ordenava que ele se deitasse de bruços, pimenta borrifando seu rosto. Nichols se liberta, fica de pé e caminha pela rua Enquanto os policiais o perseguem, eles atiram nele com tasers. Outro vídeo mostra uma altercação subsequente depois que os policiais procuraram Nichols novamente e o espancaram. Dois policiais foram vistos segurando-o no chão enquanto um terceiro chutava e um quarto o espancava com o que parecia ser uma vara, antes que outro policial o golpeasse. Vídeos das câmeras usadas pelos policiais e colocadas nos painéis de seus carros foram postados online um dia depois. Os cinco policiais foram indiciados por homicídio, agressão, sequestro, improbidade e improbidade em segundo grau.

De acordo com relatórios da CNNNichols, que analisou um vídeo divulgado pela polícia local, o faria Esperei 21 minutos para uma ambulância chegar. E nas imagens tiradas da câmera de um policial, alguém pode ser ouvido dizendo: “Vai demorar um pouco para uma ambulância.” A filmagem mostra que decorrem 21 minutos desde o momento em que os paramédicos aparecem nas imagens às 20h41 até uma ambulância entrar no campo de visão da câmara às 21h02.

Protestos em várias cidades

Dezenas de pessoas se reuniram no centro da Times Square Nova yorkpara protestar depois que vídeos de assassinatos policiais fotografados por Nichols foram divulgados. Segundo relatos da mídia, a polícia chegou ao local e ocorreram confrontos com os manifestantes, que terminaram com algumas prisões. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um manifestante subindo no capô de um carro da polícia e quebrando o para-brisa antes da intervenção dos policiais. Protestos também eclodiram em várias outras cidades. para Memphis Os manifestantes bloquearam a ponte Interestadual 55 que cruza o rio Mississippi e leva ao Arkansas. para Washington Dezenas de manifestantes se reuniram no Lafayette Park, perto do Black Lives Matter Plaza e na K.K. Boston Eles marcharam pela Tremont Street, interrompendo o tráfego da cidade. A NBC também relatou protestos em SegredoE São FranciscoE AtlantaE AshevilleE FiladélfiaE Providência E Dallas. Por enquanto, os protestos em Memphis e outras cidades dos EUA permaneceram pacíficos depois que vídeos chocantes foram divulgados sobre o espancamento fatal de cinco agentes afro-americanos das fotos de Nichols, que também são negros. No momento, eles são apenas relatados Três prisões em Nova YorkCentenas de pessoas se manifestaram na Times Square e na Union Square ontem à noite.

indignação de Biden

Como muitos, eles são Bravo E profundamente triste Depois de assistir ao horrível vídeo do espancamento que deixou Nichols morto. É outro lembrete doloroso do profundo medo, trauma, dor e exaustão que os negros americanos experimentam todos os dias”, disse o presidente da Casa Branca, Joe Biden.

O chefe relançou seu carro Um apelo contra protestos violentos Pela morte de imagens de nichols. “Aqueles que exigem justiça”, disse ele, “não devem recorrer à violência ou à destruição. A violência é absolutamente inaceitável; é ilegal e destrutiva. Junto-me à família Nichols para pedir protestos pacíficos.” Biden também pediu uma “investigação rápida, completa e transparente”. “Devemos fazer tudo o que pudermos – explicou – para garantir que nosso sistema de justiça criminal cumpra a promessa de justiça justa e imparcial, tratamento igualitário e dignidade para todos. Mudanças reais e duradouras só virão se trabalharmos para evitar tragédias como esta aconteça de novo.”

Comentando o caso, Joe Biden pediu ao Congresso que enviasse um projeto de lei de reforma da polícia para sua mesaGeorge Floyd

Justiça na Lei Policial. “Quando os republicanos do Senado bloquearam este projeto de lei, assinei uma ordem executiva exigindo o uso mais estrito de padrões de força e disposições de responsabilidade para agências federais de aplicação da lei, bem como fortalecendo a responsabilidade nos níveis estadual e local.”